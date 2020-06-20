Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом выдал свежие данные о новых случаях заражения COVID-19 в Ярославской области на 20 июня. За сутки в регионе выявлено 47 новых заболевших. Выздоровел 201 человек, зафиксирован еще 1 летальный случай.

— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 4342 случая заражения, выздоровевших — 2399 человек, 17 летальных исходов, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.