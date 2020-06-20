20 июня суббота
СЕЙЧАС +20°С
usd 69.57
eur 78.00
Тема дня От коронавируса умер молодой мужчина

Все новости

Все новости

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом выдал свежие данные о новых случаях заражения COVID-19 в Ярославской области на 20 июня. За сутки в регионе выявлено 47 новых заболевших. Выздоровел 201 человек, зафиксирован еще 1 летальный случай.

— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 4342 случая заражения, выздоровевших — 2399 человек, 17 летальных исходов, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.

Всего в России за последние сутки выявлено 7889 новых фактов заражения COVID-19. За весь период пандемии в стране зафиксировано 576 952 случая. За весь период умерло 8002 человека.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирусЯрославльоперштаб по борьбе с коронавирусом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!