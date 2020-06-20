Друзья, доброе утро! Для тех, кто всё пропустил, коротко рассказываем о главных новостях за минувшие сутки:

на пляжах начались облавы;

назвали причины, из-за которых чаще всего умирают в Ярославской области. Инфографика c подробными цифрами;

тесты на коронавирус в Ярославской области будут делать прямо в поликлиниках: кого это коснется;

можем себе позволить: ярославские чиновники переплатят 5 миллионов рублей за содержание дорожных камер;