20 июня суббота
СЕЙЧАС +18°С
usd 69.57
eur 78.00
Тема дня Жизнь возвращается: что открылось в Ярославле

Все новости

Все новости
Лето побеждает, но пока не совсем

Лето побеждает, но пока не совсем

Друзья, доброе утро! Для тех, кто всё пропустил, коротко рассказываем о главных новостях за минувшие сутки:

  • тесты на коронавирус в Ярославской области будут делать прямо в поликлиниках: кого это коснется;
Искусственный пляж — это что-то новенькое

Искусственный пляж — это что-то новенькое

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусресторан в Ярославлепляж в Ярославле
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!