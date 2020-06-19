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Тема дня Открывают фитнесы и кафе: когда и как это будет

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В июне откроются летние веранды, в июле — сами заведения

В июне откроются летние веранды, в июле — сами заведения

Сегодня в Ярославле застучали молотки возле кафе, баров и ресторанов — владельцы заведений возводят летние веранды. Накануне рестораторы сообщили, что на встрече с властями им пообещали разрешить открыться 20 июня, а сегодня вышло постановление председателя правительства Ярославской области. Теперь официально — в Ярославле открываются летние кафе уже в эту субботу, 20 июня.

На улице Кирова разворачивают летние кафе

На улице Кирова разворачивают летние кафе

— Столовым, буфетам, кафе и иным предприятиям общественного питания осуществлять деятельность только в части приготовления продуктов питания и напитков на вынос и с доставкой и (или) обеспечения питания работников (обучающихся, воспитанников), осуществляющих деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, а также в части организации питания вне помещений (летних кафе), — говорится в постановлении.

То есть кафе и рестораны могут открывать летние веранды и обслуживать на них посетителей. Видимо, коллективное обращение владельцев заведений к губернатору региона и мэру Ярославля сыграло свою роль в частичном открытий заведений.

Владельцы заведений обрадовались возможности открыть веранды&nbsp;

Владельцы заведений обрадовались возможности открыть веранды 

Несмотря на послабления для заведений общепита, остальные меры против коронавируса в Ярославской области не отменяются. С понедельника, 22 июня, продлевается масочный режим, теперь он будет действовать до 3 июля.

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кафе и рестораны
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