Сегодня в Ярославле застучали молотки возле кафе, баров и ресторанов — владельцы заведений возводят летние веранды. Накануне рестораторы сообщили, что на встрече с властями им пообещали разрешить открыться 20 июня, а сегодня вышло постановление председателя правительства Ярославской области. Теперь официально — в Ярославле открываются летние кафе уже в эту субботу, 20 июня.