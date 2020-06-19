Федеральный оперштаб озвучил данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ярославской области на 19 июня. За сутки в регионе выявлено 39 новых заболевших. Это соотносимо с цифрами второй половины апреля, когда фиксировалось в среднем от 30 до 40 новых заболевших в сутки. Выздоровел 161 человек, новых летальных исходов не зафиксировано.



— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 4295 случаев заражения, выздоровевших — 2198 человек, 16 летальных исходов, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.

