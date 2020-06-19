19 июня пятница
СЕЙЧАС +24°С
usd 69.62
eur 78.29
Тема дня Открывают летние кафе

Все новости

Все новости
19 июня в Ярославской области выявлено 39 новых случаев коронавируса

19 июня в Ярославской области выявлено 39 новых случаев коронавируса

Федеральный оперштаб озвучил данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ярославской области на 19 июня. За сутки в регионе выявлено 39 новых заболевших. Это соотносимо с цифрами второй половины апреля, когда фиксировалось в среднем от 30 до 40 новых заболевших в сутки. Выздоровел 161 человек, новых летальных исходов не зафиксировано.

— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 4295 случаев заражения, выздоровевших — 2198 человек, 16 летальных исходов, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.

Также, по данным регионального оперштаба, в Ярославской области на инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находится 747 пациентов — 246 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 501 — с клиникой COVID-19 без подтверждения тестами.

Динамика заражений коронавирусом в Ярославской области

Динамика заражений коронавирусом в Ярославской области

В целом в России за последние сутки выявлено 7972 новых факта заражения COVID-19. Всего цифра заболевших в стране — 569 063 случая. За весь период умерло 7841 человек.

Напомним, максимальное количество новых заболевших в Ярославской области было отмечено 20 мая — 135 человек. После этого количество новых случаев, выявляемых в сутки, начало сокращаться. При этом в Ярославской области по-прежнему действует режим повышенной готовности и масочный режим.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19статистикановые случаиковид 19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!