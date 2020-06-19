Федеральный оперштаб озвучил данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ярославской области на 19 июня. За сутки в регионе выявлено 39 новых заболевших. Это соотносимо с цифрами второй половины апреля, когда фиксировалось в среднем от 30 до 40 новых заболевших в сутки. Выздоровел 161 человек, новых летальных исходов не зафиксировано.
— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 4295 случаев заражения, выздоровевших — 2198 человек, 16 летальных исходов, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.
Также, по данным регионального оперштаба, в Ярославской области на инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находится 747 пациентов — 246 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 501 — с клиникой COVID-19 без подтверждения тестами.
В целом в России за последние сутки выявлено 7972 новых факта заражения COVID-19. Всего цифра заболевших в стране — 569 063 случая. За весь период умерло 7841 человек.
Напомним, максимальное количество новых заболевших в Ярославской области было отмечено 20 мая — 135 человек. После этого количество новых случаев, выявляемых в сутки, начало сокращаться. При этом в Ярославской области по-прежнему действует режим повышенной готовности и масочный режим.