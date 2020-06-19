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Хроника COVID-19: Оперштаб выдал новые данные о коронавирусе в Ярославской области

Все новости о COVID-19 в Ярославской области, актуальные на 19 мая 2020

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Кафе и рестораны на «низком старте» — ждут разрешения открыться&nbsp;

Кафе и рестораны на «низком старте» — ждут разрешения открыться 

Доброе утро!

В Ярославской области со дня на день ждут известий об ослаблении мер против коронавирусной инфекции. Но пока зараза не отступает, и мы обязаны носить медицинские защитные маски и соблюдать дистанцию. В этой хронике дня мы расскажем о новых заболевших и выздоровевших, а также об изменениях режима, в котором мы живём.

Анна Ёлкина

Подробные данные о заболевших

  • Ярославль - 2248;
  • Рыбинск – 593;
  • Ростовский МР - 233;
  • Переславский городской округ - 213;
  • Гаврилов-Ямский МР – 207;
  • Ярославский МР – 198;
  • Рыбинский МР - 132;
  • Тутаевский МР - 112;
  • Борисоглебский МР – 75;
  • Некрасовский МР – 70;
  • Угличский МР – 61;
  • Большесельский МР – 53;
  • Некоузский МР – 37;
  • Даниловский МР – 20;
  • Пошехонский МР - 17;
  • Брейтовский МР – 10;
  • Первомайский МР - 7;
  • Мышкинский МР – 7;
  • Любимский МР - 2.

- выздоровевших – 2198 человек

- умерших – 16 человек

- всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 747 пациентов: 246 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 501 с типичной клиникой COVID-19

- лабораторных исследований за сутки – 2271

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 189 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 2155 человек

Ксения Зинова

За последние сутки в России выявлено 7972 случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших от COVID-19 в период с 18 по 19 июня вновь превышает количество заболевших — 10 443 человека. 181 человека спасти не удалось.

Анна Ёлкина

+39 заболевших 19 июня

Федеральный оперативный штаб сообщил о новых заболевших и выздоровевших:

— В Ярославской области +39 заболевших, всего 4295, новых выздоровевших 161. Летальных случаев за последние сутки нет, всего 2198 выздоровевших и 16 умерших соответственно.

Ксения Зинова

Этой ночью от коронавируса умер экс-губернатор Чувашии, который прославился тем, что сначала призвал «мочить» журналистов, заставил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники, а после увольнения с должности планировал судиться с Путиным. В конце мая Михаила Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, у экс-чиновника был высокий процент поражения легких.

Анна Ёлкина

Поговорим о шоппинге и летних распродажах - где, как, почём. Покупки в то время, когда магазины закрыты, тоже возможны!

Присоединяйтесь к эфиру в Instagram сегодня в 11:00.

Анна Ёлкина

Тема открытия кафе — одна из самых обсуждаемых. В Москве, например, летние веранды уже открылись. А в Ярославле — ждёте?

Михаил Контуев

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

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