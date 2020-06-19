Хроника COVID-19: Оперштаб выдал новые данные о коронавирусе в Ярославской области

Подробные данные о заболевших
- Ярославль - 2248;
- Рыбинск – 593;
- Ростовский МР - 233;
- Переславский городской округ - 213;
- Гаврилов-Ямский МР – 207;
- Ярославский МР – 198;
- Рыбинский МР - 132;
- Тутаевский МР - 112;
- Борисоглебский МР – 75;
- Некрасовский МР – 70;
- Угличский МР – 61;
- Большесельский МР – 53;
- Некоузский МР – 37;
- Даниловский МР – 20;
- Пошехонский МР - 17;
- Брейтовский МР – 10;
- Первомайский МР - 7;
- Мышкинский МР – 7;
- Любимский МР - 2.
- выздоровевших – 2198 человек
- умерших – 16 человек
- всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 747 пациентов: 246 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 501 с типичной клиникой COVID-19
- лабораторных исследований за сутки – 2271
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 189 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 2155 человек
За последние сутки в России выявлено
+39 заболевших 19 июня
Федеральный оперативный штаб сообщил о новых заболевших и выздоровевших:
— В Ярославской области +39 заболевших, всего
Этой ночью от коронавируса умер экс-губернатор Чувашии, который прославился тем, что сначала призвал «мочить» журналистов, заставил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники, а после увольнения с должности планировал судиться с Путиным. В конце мая Михаила Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, у экс-чиновника был высокий процент поражения легких.
Поговорим о шоппинге и летних распродажах - где, как, почём. Покупки в то время, когда магазины закрыты, тоже возможны!
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Тема открытия кафе — одна из самых обсуждаемых. В Москве, например, летние веранды уже открылись. А в Ярославле — ждёте?
Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о десятках новых больных;
- врач из Ярославля рассказал, каково работать в «красной зоне» COVID-больницы;
- в один из частных домов Ярославской области попала молния — дом сгорел. Публикуем видео с места происшествия;
- стало известно, что мэрия Ярославля планирует кардинально перестроить работу общественного электротранспорта — рассказываем что к чему;
- молодая девушка из Ярославля, находящаяся в ковид-отделении, рассказала про коварность коронавируса, притом что симптомов болезни, на первый взгляд, может как таковых и не быть;
- власти Ярославской области запретили людям посещать в ближайшие недели леса — объясняем причину такого решения;
- на ярославских пляжах появились чёрные шары — в мэрии рассказали, о какой опасности говорят такие обозначения;
- в Дзержинском районе Ярославля построят надземные переходы — мэрия объявила конкурс на десятки миллионов рублей;
- МЧС предупредило ярославцев о резком изменении погодных условий — публикуем сообщение спасателей и прогноз погоды на ближайшие дни;
- в Ярославле в ближайшее время откроются летние кафе — рассказываем, когда можно наконец уютно попить кофе или вкусно покушать;
- в правительстве выбрали нового сенатора в Совет Федерации — рассказываем, кто будет представлять интересы ярославцев.