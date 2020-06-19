Хроника COVID-19: Оперштаб выдал новые данные о коронавирусе в Ярославской области

Ярославль - 2248;

Рыбинск – 593;

Ростовский МР - 233;

Переславский городской округ - 213;

Гаврилов-Ямский МР – 207;

Ярославский МР – 198;

Рыбинский МР - 132;

Тутаевский МР - 112;

Борисоглебский МР – 75;

Некрасовский МР – 70;

Угличский МР – 61;

Большесельский МР – 53;

Некоузский МР – 37;

Даниловский МР – 20;

Пошехонский МР - 17;

Брейтовский МР – 10;

Первомайский МР - 7;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР - 2.



- выздоровевших – 2198 человек

- умерших – 16 человек

- всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 747 пациентов: 246 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 501 с типичной клиникой COVID-19

- лабораторных исследований за сутки – 2271

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 189 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 2155 человек