Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:



оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о десятках новых больных;

врач из Ярославля рассказал, каково работать в «красной зоне» COVID-больницы;

в один из частных домов Ярославской области попала молния — дом сгорел. Публикуем видео с места происшествия;

стало известно, что мэрия Ярославля планирует кардинально перестроить работу общественного электротранспорта — рассказываем что к чему;

молодая девушка из Ярославля, находящаяся в ковид-отделении, рассказала про коварность коронавируса, при том, что симптомов болезни, на первый взгляд, может как таковых и не быть;

власти Ярославской области запретили людям посещать в ближайшие недели леса — объясняем причину такого решения;

на ярославских пляжах появились чёрные шары — в мэрии рассказали, о какой опасности говорят такие обозначения;

в Дзержинском районе Ярославля построят надземные переходы — мэрия объявила конкурс на десятки миллионов рублей;

МЧС предупредило ярославцев о резком изменении погодных условий — публикуем сообщение спасателей и прогноз погоды на ближайшие дни;

в Ярославле в ближайшее время откроются летние кафе — рассказываем, когда можно наконец уютно попить кофе или вкусно покушать;