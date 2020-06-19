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В Ярославской области совсем скоро возобновят свою работу летние кафе и рестораны

В Ярославской области совсем скоро возобновят свою работу летние кафе и рестораны

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

  • стало известно, что мэрия Ярославля планирует кардинально перестроить работу общественного электротранспорта — рассказываем что к чему;

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