Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- в Ярославле за сутки выявили несколько десятков больных COVID-19;
- губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отчитался о проделанной работе за год — публикуем полную текстовую трансляцию;
- в Ярославской области пожарный спас тонущего мужчину — рассказываем подробности происшествия;
- ярославские чиновники рассказали, насколько готовы городские пляжи к сезону, но отметили, что с водой в реках дела обстоят не лучшим образом;
- у областного психиатрического диспансера выстроилась огромная очередь — сотрудники больницы винят во всем пандемию коронавируса;
- в Ярославле на одном из основных шоссе опрокинулась фура — содержимое грузовика раскидало по дороге;
- выздоровевших пациентов от COVID-19 не могут выписать из клиники — рассказываем, как так вышло;
- магазины одежды возобновили торговлю;
- власти Ярославской области рассказали, как в Ярославле 24 июня отметят 75-ю годовщину Пoбеды в Великoй Oтечественнoй войне.