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Детский сад построили за год&nbsp;

Детский сад построили за год 

15 июня в Ярославле объявили об окончании строительства нового детского сада в Дзержинском районе. В эксплуатацию ввели здание на улице Большая Норская, которое построили ровно за год: фундамент закладывали в июне 2019 года.

— Работы завершены на полтора месяца раньше срока. Это позволит быстрее начать лицензирование, и уже к новому учебному году садик сможет принять 220 дошколят, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Так выглядит новый детский сад

Так выглядит новый детский сад

В двухэтажном здании есть спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, кабинет логопеда. На первом этаже полы сделаны с подогревом. В здании также есть лифт для людей с ограниченными возможностями.

Участки для прогулок&nbsp;

Участки для прогулок 

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