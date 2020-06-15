15 июня в Ярославле объявили об окончании строительства нового детского сада в Дзержинском районе. В эксплуатацию ввели здание на улице Большая Норская, которое построили ровно за год: фундамент закладывали в июне 2019 года.

— Работы завершены на полтора месяца раньше срока. Это позволит быстрее начать лицензирование, и уже к новому учебному году садик сможет принять 220 дошколят, — сообщили в правительстве Ярославской области.

