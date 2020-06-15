Режим масок и ограничений: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Неделя в России начинается с порции снятия ограничений — этого точно ждали многие. С сегодняшнего дня в Крыму отменяется двухнедельный карантин для приезжих и обязательное тестирование на коронавирус. Открываются кафе, рестораны, музеи и аттракционы на открытом воздухе. Работают фитнес-клубы и бассейны. Отели по-прежнему принимают только местных жителей, но с 1 июля будут открыты для остальных.

В Краснодарском крае открываются ТЦ и магазины. Также нет карантина, спецпропусков. Открыты парки, магазины, набережные.

Если вы до сих пор в раздумьях, где провести отпуск, мы составили для вас дайджест русских курортов. Изучите его.