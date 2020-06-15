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Тема дня Что открыто, а что нет - всё о режиме в Ярославле

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Режим масок и ограничений: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Вся оперативная информация о COVID-19, актуальная на 15 июня

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На ситуацию всё же смотрим с надеждой!

На ситуацию всё же смотрим с надеждой!

Друзья, держим коронавирусную оборону! Мы снова запускаем хронику дня — собираем все новости, всю оперативную информацию о распространении COVID-19. Будьте в курсе и будьте здоровы!

Вера Кузнецова

Более 15,1 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 316 683 человека — Роспотребнадзор.

Ксения Зинова

Неделя в России начинается с порции снятия ограничений — этого точно ждали многие. С сегодняшнего дня в Крыму отменяется двухнедельный карантин для приезжих и обязательное тестирование на коронавирус. Открываются кафе, рестораны, музеи и аттракционы на открытом воздухе. Работают фитнес-клубы и бассейны. Отели по-прежнему принимают только местных жителей, но с 1 июля будут открыты для остальных.

В Краснодарском крае открываются ТЦ и магазины. Также нет карантина, спецпропусков. Открыты парки, магазины, набережные.

Если вы до сих пор в раздумьях, где провести отпуск, мы составили для вас дайджест русских курортов. Изучите его.

Ольга Прохорова

А это реакция на ограничения в регионе. Или скорее усталость?

Ольга Прохорова

Ну и напомним про изменение работы городского, пригородного и междугороднего транспорта. В Ярославской области постепенно снимают ограничения, введённые ранее из-за распространения коронавируса.

Ольга Прохорова

Судя по опросу в нашей группе «ВКонтакте», многих достало носить маски.

Ольга Прохорова

В каком режиме живём

Так, а тут важное: в каком режиме живём, что открылось, а что нет, — вся информация собрана компактно, чтобы не было путаницы.

Ольга Прохорова

Коротко — самое главное за выходные по теме коронавируса в области:

Весь обзор новостей (а не только коронавирусных) за выходные.

Ольга Прохорова

Доброе утро, друзья!

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