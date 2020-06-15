Режим масок и ограничений: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Более 15,1 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся
Неделя в России начинается с порции снятия ограничений — этого точно ждали многие. С сегодняшнего дня в Крыму отменяется двухнедельный карантин для приезжих и обязательное тестирование на коронавирус. Открываются кафе, рестораны, музеи и аттракционы на открытом воздухе. Работают фитнес-клубы и бассейны. Отели по-прежнему принимают только местных жителей, но с 1 июля будут открыты для остальных.
В Краснодарском крае открываются ТЦ и магазины. Также нет карантина, спецпропусков. Открыты парки, магазины, набережные.
Если вы до сих пор в раздумьях, где провести отпуск, мы составили для вас дайджест русских курортов. Изучите его.
А это реакция на ограничения в регионе. Или скорее усталость?
Ну и напомним про изменение работы городского, пригородного и междугороднего транспорта. В Ярославской области постепенно снимают ограничения, введённые ранее из-за распространения коронавируса.
В каком режиме живём
Так, а тут важное: в каком режиме живём, что открылось, а что нет, — вся информация собрана компактно, чтобы не было путаницы.
Коротко — самое главное за выходные по теме коронавируса в области:
- в Ярославской области от коронавируса умер ещё один человек;
- ярославец, застрявший в Индии во время коронавируса, вернулся в Россию и теперь уже застрял в обсерваторе;
- в Ярославской области коронавирус обнаружили у троих спортсменов и тренера, приехавших на сборы;
- карта коронавируса, акутальная к утру понедельника.
Весь обзор новостей (а не только коронавирусных) за выходные.
Доброе утро, друзья!