Привет, друзья! Длинные выходные были щедры на новости. Если вы хорошенечко отдыхали и всё пропустили, мы подготовили компактный обзор самого интересного за уик-энд:
- в Ярославской области от коронавируса умер ещё один человек;
- ярославец, застрявший в Индии во время коронавируса, вернулся в Россию и теперь уже застрял в обсерваторе;
- в Ярославской области коронавирус обнаружили у троих спортсменов и тренера, приехавших на сборы;
- в Ярославле случился такой пожар, что дым было видно отовсюду. Оказалось, горели покрышки. Но делом занялась прокуратура;
- утро субботы для жителей одного из домов на Саукова началось с паники. Сосед стал вести себя неадекватно — мужчина сорвал газовый шланг и заперся в квартире. Люди почувствовали запах газа и вызвали спецслужбы. Как всё было;
- ночью в Ярославле 40-летнего мужчину спасали от самоубийства;
- экс-глава КУМИ Ярославля, продавший троллейбусной депо, уволился да и вообще собрал чемоданы на выход;
- кстати, вот как сейчас выглядит то самое депо. Грустное зрелище...
- оказывается, у нас всё ещё крадут лошадей. Владельцы рыжей кобылы и гнедого жеребца пообещали вознаграждение, если кто-нибудь поможет найти животных;
- ну и славная добрая история о ярославце, который приютил трёхлапого пёсика и стал ему лучшим другом.