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Тема дня Что открыто, а что нет - всё о режиме в Ярославле

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Горячие выдались выходные

Горячие выдались выходные

Привет, друзья! Длинные выходные были щедры на новости. Если вы хорошенечко отдыхали и всё пропустили, мы подготовили компактный обзор самого интересного за уик-энд:

Этот пожар видели, кажется, все

Этот пожар видели, кажется, все

  • утро субботы для жителей одного из домов на Саукова началось с паники. Сосед стал вести себя неадекватно — мужчина сорвал газовый шланг и заперся в квартире. Люди почувствовали запах газа и вызвали спецслужбы. Как всё было;
  • оказывается, у нас всё ещё крадут лошадей. Владельцы рыжей кобылы и гнедого жеребца пообещали вознаграждение, если кто-нибудь поможет найти животных;
Ну правда же милахи?

Ну правда же милахи?

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