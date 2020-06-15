Привет, друзья! Длинные выходные были щедры на новости. Если вы хорошенечко отдыхали и всё пропустили, мы подготовили компактный обзор самого интересного за уик-энд:

в Ярославской области от коронавируса умер ещё один человек;



ярославец, застрявший в Индии во время коронавируса, вернулся в Россию и теперь уже застрял в обсерваторе;



в Ярославской области коронавирус обнаружили у троих спортсменов и тренера, приехавших на сборы;



в Ярославле случился такой пожар, что дым было видно отовсюду. Оказалось, горели покрышки. Но делом занялась прокуратура;

