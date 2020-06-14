Стрельба у магазина и прирост заболевших коронавирусом: главные новости за сутки — коротко

Доброе утро, друзья! Во время выходных (а тем более длинных) бывает, появляется столько дел, что следить за новостями совершенно некогда. Именно поэтому все самые главные новости прошедших суток мы собрали в одном коротком дайджесте:
- в Ярославле ночью на мост вышел мужчина — как его спасал автомобилист и чем закончилась история;
- стали известны подробности стрельбы в Брагино во время задержания преступника, который у магазина напал на чоповцев с отвёрткой;
- практически одновременно всплыла информация о том, что из мэрии уволился чиновник, продавший троллейбусное депо в центре города, и о том, что это депо начали сносить представители фирмы застройщика;
- в Ярославской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом, общее число заразившихся перевалило за четыре тысячи;
- обещанного открытия поликлиник 15 июня не случится — мы выяснили, когда можно будет попасть к врачам.