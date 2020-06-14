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Стрельба у магазина и прирост заболевших коронавирусом: главные новости за сутки — коротко

В одной публикации мы собрали информацию о самых важных событиях в Ярославской области

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Все самые важные новости за прошедшие сутки мы собрали в один короткий дайджест

Все самые важные новости за прошедшие сутки мы собрали в один короткий дайджест

Доброе утро, друзья! Во время выходных (а тем более длинных) бывает, появляется столько дел, что следить за новостями совершенно некогда. Именно поэтому все самые главные новости прошедших суток мы собрали в одном коротком дайджесте:

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коронавирускриминалпроисшествия
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