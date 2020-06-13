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Так выглядит дорога в брагинском дворе на улице Пионерской

Так выглядит дорога в брагинском дворе на улице Пионерской

Блогер Илья Варламов на своей странице во «ВКонтакте» поделился фотографиями ярославской дороги, засыпанной кирпичами.

— Вам может показаться, что это упала стена дома, но нет. Это так отремонтировали дороги в Ярославле, — написал Илья Варламов.

Такая дорога появилась во дворе на улице Пионерской. После дождей лужи разлились там настолько, что было ни проехать, ни пройти. От ям и воды кто-то решил избавиться своими силами, замостив дорогу кирпичами.

В администрации Дзержинского района Ярославля назвали сваленные на дороге кирпичи «актом вандализма».

— Теперь управляющей компании придется убирать этот акт вандализма, — рассказали в территориальной администрации Дзержинского района. — Данный участок придомовой территории находится в перспективном плане на ямочный ремонт в этом году.

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ДорогаИлья Варламов
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