Блогер Илья Варламов на своей странице во «ВКонтакте» поделился фотографиями ярославской дороги, засыпанной кирпичами.



— Вам может показаться, что это упала стена дома, но нет. Это так отремонтировали дороги в Ярославле, — написал Илья Варламов.



Такая дорога появилась во дворе на улице Пионерской. После дождей лужи разлились там настолько, что было ни проехать, ни пройти. От ям и воды кто-то решил избавиться своими силами, замостив дорогу кирпичами.



В администрации Дзержинского района Ярославля назвали сваленные на дороге кирпичи «актом вандализма».

