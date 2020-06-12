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В Ярославской области продлили антикоронавирусные ограничения

В Ярославской области продлили антикоронавирусные ограничения

Друзья. Самое главное о коронавирусе в Ярославской области за последние сутки мы собрали в нашей подборке:

  • в Ярославской области продолжают выявлять новых заболевших коронавирусом. 11 июня было зафиксировано 59 новых случаев. Как распространяется зараза по региону, смотрите на нашей карте;
  • ограничительные меры в Ярославской области в ближайшую неделю ослаблять не собираются. До 22 июня всё будет работать и функционировать так же, как и сейчас;
  • в Ярославле умерла 17-летняя девушка с пневмонией. Она лежала в инфекционной больнице. Но в депздраве отрицают, что её смерть связана с коронавирусом;
  • в Роспотребнадзоре попробовали ответить на вопрос, почему в Ярославской области так долго делают анализы на COVID-19 и почему у больниц принимают на проверку не все тесты;
  • мы поговорили с ярославцем, который заболел коронавирусом и до сих пор не вылечился. Вирус крутит его жестоко — всё тело чувствует болезнь;
  • День России в Ярославле отметят в непривычном формате — вместо пышных общегородских празднеств концерты пройдут во дворах — прямо под окнами жителей. У нас есть адреса площадок.

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