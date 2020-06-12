Продление ограничений: как будем жить с сегодняшнего дня. Всё о COVID в Ярославской области — онлайн

Эпидемиологи говорят, что пока коронавирус циркулирует в обществе, шанс заразиться в транспорте или магазине все еще сохраняется. Насколько он велик в каждом отдельном случае, знают только специалисты. Эпидемиолог согласилась на условиях анонимности честно ответить нашим коллегам из E1.RU на самые частые вопросы о возможностях заражения, которые сейчас беспокоят почти каждого. Ответы специалиста в материале корреспондентов E1.RU.
Соскучились по кинотеатрам? Сегодня в Ярославле открывается первый. Но не обычный, а автокинотеатр. Посмотрим, как это будет!
Премьера под открытым небом — на Красном Маяке, на парковке, 12 июня в 22:00.
Друзья. Самое главное о коронавирусе в Ярославской области за последние сутки мы собрали в нашей подборке.
- В Ярославской области продолжают выявлять новых заболевших коронавирусом. 11 июня было зафиксировано 59 новых случаев. Как распространяется зараза по региону, смотрите на нашей карте;
- Ограничительные меры в Ярославской области в ближайшую неделю ослаблять не собираются. До 22 июня всё будет работать и функционировать так же, как и сейчас;
- В Ярославле умерла 17-летняя девушка с пневмонией. Она лежала в инфекционной больнице. Но в депздраве отрицают, что её смерть связана с коронавирусом;
- В Роспотребнадзоре попробовали ответить на вопрос, почему в Ярославской области так долго делают анализы на COVID-19 и почему у больниц принимают на проверку не все тесты;
- Мы поговорили с ярославцем, который заболел коронавирусом и до сих пор не вылечился. Вирус крутит его жестоко —
всё тело чувствует болезнь;
- В Ярославле планируют построить новый фармакологический завод. На нем будут делать препараты от коронавируса;
- День России в Ярославле отметят в непривычном формате — вместо пышных общегородских празднеств концерты пройдут во дворах — прямо под окнами жителей. У нас есть адреса площадок.
А эта новость пусть подарит надежду — в Ярославле построят завод по производству вакцины и лекарства от коронавируса. История на 4 миллиарда.
Из-за этого проклятого коронавируса отменяются нормальные летние отпуска — с дальними поездками на море и т. д. Но выход есть — можно умотать к воде с палаткой. К счастью, в Ярославской области полно подходящих мест. Мы сделали обзор — выбирайте!
Доброе утро, друзья! Устраивайтесь поудобнее — запускаем хронику дня!