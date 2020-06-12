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Продление ограничений: как будем жить с сегодняшнего дня. Всё о COVID в Ярославской области — онлайн

Вся информация о коронавирусе в регионе, актуальная на 12 июня

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Продолжаем носить маски и соблюдать дистанцию

Продолжаем носить маски и соблюдать дистанцию

Друзья! Если вы мечтали о кафе и шопинге в торговых центрах, то опять придётся подождать. Ограничения из-за коронавируса в Ярославской области продлили до 22 июня. О всех интересных и важных новостях читайте в нашей онлайн-трансляции.

Елена Вахрушева
Эпидемиолог рассказала, как больной COVID-19 может заразить прохожего

Эпидемиолог рассказала, как больной COVID-19 может заразить прохожего

Эпидемиологи говорят, что пока коронавирус циркулирует в обществе, шанс заразиться в транспорте или магазине все еще сохраняется. Насколько он велик в каждом отдельном случае, знают только специалисты. Эпидемиолог согласилась на условиях анонимности честно ответить нашим коллегам из E1.RU на самые частые вопросы о возможностях заражения, которые сейчас беспокоят почти каждого. Ответы специалиста в материале корреспондентов E1.RU.

Ольга Прохорова

Реакция в соцсетях на продление ограничительных мер. Прорвало...

Ольга Прохорова

Соскучились по кинотеатрам? Сегодня в Ярославле открывается первый. Но не обычный, а автокинотеатр. Посмотрим, как это будет!

Премьера под открытым небом — на Красном Маяке, на парковке, 12 июня в 22:00.

Екатерина Лещенкова

Друзья. Самое главное о коронавирусе в Ярославской области за последние сутки мы собрали в нашей подборке.

  • В Ярославской области продолжают выявлять новых заболевших коронавирусом. 11 июня было зафиксировано 59 новых случаев. Как распространяется зараза по региону, смотрите на нашей карте;
  • Ограничительные меры в Ярославской области в ближайшую неделю ослаблять не собираются. До 22 июня всё будет работать и функционировать так же, как и сейчас;
  • В Ярославле умерла 17-летняя девушка с пневмонией. Она лежала в инфекционной больнице. Но в депздраве отрицают, что её смерть связана с коронавирусом;
  • В Роспотребнадзоре попробовали ответить на вопрос, почему в Ярославской области так долго делают анализы на COVID-19 и почему у больниц принимают на проверку не все тесты;
  • Мы поговорили с ярославцем, который заболел коронавирусом и до сих пор не вылечился. Вирус крутит его жестоко
    всё тело чувствует болезнь;
  • День России в Ярославле отметят в непривычном формате — вместо пышных общегородских празднеств концерты пройдут во дворах — прямо под окнами жителей. У нас есть адреса площадок.
Ольга Прохорова

А эта новость пусть подарит надежду — в Ярославле построят завод по производству вакцины и лекарства от коронавируса. История на 4 миллиарда.

Ольга Прохорова

Из-за этого проклятого коронавируса отменяются нормальные летние отпуска — с дальними поездками на море и т. д. Но выход есть — можно умотать к воде с палаткой. К счастью, в Ярославской области полно подходящих мест. Мы сделали обзор — выбирайте!

Ольга Прохорова

Доброе утро, друзья! Устраивайтесь поудобнее — запускаем хронику дня!

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