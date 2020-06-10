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Гроза и сильный ветер ворвутся в регион уже завтра

Гроза и сильный ветер ворвутся в регион уже завтра

Недолго радовались ярославцы тёплой хорошей погоде. Буквально вчера пляжи города заполонили люди в купальниках, но уже завтра регион накроет непогода. На Ярославскую область движутся дожди и сильный ветер.

— Завтра на территории Ярославской области ожидаются местами грозы с ливнем и градом, — говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Будьте внимательны и осторожны.

По словам синоптиков, к выходным столбики термометров уже не поднимутся выше +20 °C. При этом в зоне фронта, разделяющего тепло и холод, будут развиваться кучево-дождевые облака. А значит, опять возможны ливни, грозы и шквалистый ветер.

— Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда, — говорят специалисты центра погоды «Фобос». — Ещё накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы.

Сегодня днём ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, +25...27 °C, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь, возможна гроза. Ближайшей ночью малооблачная погода, небольшой дождь, температура +16...18 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

Завтра в течение суток ожидаются переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью +16...18 °С, днем +25..27 °С, ветер северо-западный, умеренный.

12 июня ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +13...15 °С, днем +19...21 °С, ветер северо-восточный, умеренный.

13 июня в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +8...10 °С, днем +16...18 °С, ветер северо-восточный, умеренный.

14 июня ожидается малооблачная погода; ночью +7...+9 °С, днем +18...20 °С, ветер восточный, умеренный.

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