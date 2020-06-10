Недолго радовались ярославцы тёплой хорошей погоде. Буквально вчера пляжи города заполонили люди в купальниках, но уже завтра регион накроет непогода. На Ярославскую область движутся дожди и сильный ветер.

— Завтра на территории Ярославской области ожидаются местами грозы с ливнем и градом, — говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с . Будьте внимательны и осторожны.