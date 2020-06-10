Недолго радовались ярославцы тёплой хорошей погоде. Буквально вчера пляжи города заполонили люди в купальниках, но уже завтра регион накроет непогода. На Ярославскую область движутся дожди и сильный ветер.
— Завтра на территории Ярославской области ожидаются местами грозы с ливнем и градом, — говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Порывы ветра будут достигать
По словам синоптиков, к выходным столбики термометров уже не поднимутся выше
— Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда, — говорят специалисты центра погоды «Фобос». — Ещё накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы.
Сегодня днём ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза,
Завтра в течение суток ожидаются переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью
12 июня ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью
13 июня в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью
14 июня ожидается малооблачная погода; ночью