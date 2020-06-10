В Ярославле женщина спасла щенка, которого кто-то привязал к дереву в Брагино и оставил умирать. Малыш просидел под палящим солнцем больше двух суток. Все это время беспрерывно лаял, пытался спастись. С каждым днем сил у щенка становилось все меньше, крики становились тише.

— В воскресенье вечером моя знакомая позвонила и сказала, что слышит, как щенок или собака скулит временами. В понедельник она ушла на сутки на работу, вернулась только вчера. Я ее спрашиваю — не слышно больше ничего? Может, кто-то издевается, может, животное застряло где-то? Говорю, иди на голос, ищи. Она пошла, а потом увидела обезвоженное, изможденное тельце, привязанное к дереву. Щенок совсем уже был слаб, практически не шевелился, — рассказала Людмила, написавшая о случившемся в соцсетях.