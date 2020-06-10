10 июня среда
СЕЙЧАС +23°С
usd 68.67
eur 77.35
Тема дня Мазки могут испортиться: правда о тестах на COVID

Все новости

Все новости
Инфицированных в Ярославской области становится всё больше&nbsp;

Инфицированных в Ярославской области становится всё больше 

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки в Ярославской области:

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!