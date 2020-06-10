Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки в Ярославской области:
- в Ярославской области выявлены новые 67 случаев заболевших коронавирусом;
- в Рыбинске погиб подросток — рассказываем подробности трагического случая;
- в регионе в восьми районах заразились сотни людей COVID-19 — публикуем инфографику по вспышкам инфекции в регионе;
- власти разрешили возобновить городскую торговлю — рассказываем, что к чему;
- основатель клуба боевых искусств рассказал, как получилось выстоять в кризис и продолжить работу в непростое время;
- в Рыбинске утонул подросток. Его друзья рассказали, как всё произошло;
- руководители клиник в Ярославской области признались — тесты в лабораторию иногда возят зря.