Вчера ярославцы нашли огромную свалку просроченных лекарств недалеко от деревни Сорокино. Очевидцы сняли на видео груду коробок, которые забиты флаконами со средством от кашля. На кадрах видно, что лекарства просрочены. Срок годности микстуры истек аж в марте 2006 года.



— В социальных сетях и региональных средствах массовой информации были опубликованы сведения об обнаружении в лесном массиве в пригороде Ярославля коробок с лекарственным средством «Амброксол». По данному факту следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, каким образом лекарственные препараты могли оказаться в лесу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в Следственном комитете Ярославской области.