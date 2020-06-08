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В Ярославской области с начала эпидемии коронавирус выявили у&nbsp;3646 человек

В Ярославской области с начала эпидемии коронавирус выявили у 3646 человек

Доброе утро, друзья! Для тех, кто в выходные отдыхал и не заглядывал в новости, сделали подборку самых важных новостей. Коротко о том, что произошло за эти выходные в Ярославской области:

  • в Ярославской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. В субботу прирост оказался самым большим за последние дни. Правда, и выздоровевших уже много. В воскресенье COVID-19 выявили ещё у 70 человек;
  • составили карту по заболевшим коронавирусом. По данным на 7 июня, в Ярославской области с начала эпидемии инфекцией заразились 3646 человек;
  • разделись сотрудники ярославского бара. Так рестораторы показывают своё бедственное положение;
  • Ярославльстат подсчитал, как изменились цены в магазинах региона в мае. Гречка продолжает дорожать, а ещё внезапно подскочила стоимость дрелей;
  • сразу два таинственных исчезновения произошли в Ярославской области. Полиция и волонтёры ищут пропавшего в Тутаевском районе 15-летнего подростка и 31-летнего рыбинца, который уехал на новую работу и не вернулся;
  • и ещё: будьте внимательны — в области участились ДТП с лосями. В одной из таких аварий пострадали мужчина и девочка.

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