На стене ярославского дома нарисовали восход солнца

В Ярославле на стене дома на улице Елены Колесовой появилась картина, на которой изображён восход солнца. Три дня фасад расписывал художник Григорий Сидяков, работы которого можно увидеть уже почти в каждом районе Ярославля.



— Картина выполнена по фотографии, — рассказал художник. — Хотелось создать работу, которая бы понравилась всем людям. Уже получил много откликов в социальных сетях. Уличные картины, которые я создаю, — это искусство для всех. Их можно увидеть, просто проходя мимо, для этого не обязательно идти в галерею.

