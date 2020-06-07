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На стене ярославского дома нарисовали восход солнца

Картина на фасаде появилась в Дзержинском районе

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Художнику потребовалось три дня для того, чтобы нарисовать «Восход солнца»

Художнику потребовалось три дня для того, чтобы нарисовать «Восход солнца»

В Ярославле на стене дома на улице Елены Колесовой появилась картина, на которой изображён восход солнца. Три дня фасад расписывал художник Григорий Сидяков, работы которого можно увидеть уже почти в каждом районе Ярославля.

— Картина выполнена по фотографии, — рассказал художник. — Хотелось создать работу, которая бы понравилась всем людям. Уже получил много откликов в социальных сетях. Уличные картины, которые я создаю, — это искусство для всех. Их можно увидеть, просто проходя мимо, для этого не обязательно идти в галерею.

На фоне рисунка фотографируются прохожие

На фоне рисунка фотографируются прохожие

Жителям такое украшение дома понравилось, они надеются, что хулиганы не будут исписывать «Восход солнца».

— Мы хотели привнести красоту в наш двор, — рассказал житель дома Андрей Глянцев. — И, кроме того, хотели сделать так, чтобы у хулиганов больше не поднялась рука писать здесь нецензурные выражения, как было раньше. Конечно, нам очень понравилось, как и вообще жителям микрорайона. Прохожие останавливаются, фотографируют и любуются.

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