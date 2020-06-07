На стене ярославского дома нарисовали восход солнца

В Ярославле на стене дома на улице Елены Колесовой появилась картина, на которой изображён восход солнца. Три дня фасад расписывал художник Григорий Сидяков, работы которого можно увидеть уже почти в каждом районе Ярославля.
— Картина выполнена по фотографии, — рассказал художник. — Хотелось создать работу, которая бы понравилась всем людям. Уже получил много откликов в социальных сетях. Уличные картины, которые я создаю, — это искусство для всех. Их можно увидеть, просто проходя мимо, для этого не обязательно идти в галерею.
Жителям такое украшение дома понравилось, они надеются, что хулиганы не будут исписывать «Восход солнца».
— Мы хотели привнести красоту в наш двор, — рассказал житель дома Андрей Глянцев. — И, кроме того, хотели сделать так, чтобы у хулиганов больше не поднялась рука писать здесь нецензурные выражения, как было раньше. Конечно, нам очень понравилось, как и вообще жителям микрорайона. Прохожие останавливаются, фотографируют и любуются.