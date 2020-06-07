Друзья, отдыхая, не забудьте следить за новостями. О самых главных событиях, которые произошли в Ярославской области за последние сутки, мы кратко расскажем в этой подборке.



В Ярославской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Вчера прирост оказался самым большим за последние дни. Правда, и выздоровевших уже много.



Новые заболевшие выявлены в Ярославле и шести районах. Где именно - можно посмотреть на нашей карте.

