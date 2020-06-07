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В Ярославской области 6 июня было зарегистрировано 75 новых заболевших коронавирусом

В Ярославской области 6 июня было зарегистрировано 75 новых заболевших коронавирусом

Друзья, отдыхая, не забудьте следить за новостями. О самых главных событиях, которые произошли в Ярославской области за последние сутки, мы кратко расскажем в этой подборке.

  • В Ярославской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Вчера прирост оказался самым большим за последние дни. Правда, и выздоровевших уже много.
  • Новые заболевшие выявлены в Ярославле и шести районах. Где именно - можно посмотреть на нашей карте.
  • Сразу два таинственных исчезновения произошли в Ярославской области. Полиция и волонтёры ищут пропавшего в Татаевском районе 15-летнего подростка и 31-летнего рыбинца, который уехал на новую работу и не вернулся.
  • И ещё. Будьте внимательны - в области участились ДТП с лосями. В одной из таких аварий пострадали мужчина и девочка.

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