Друзья, отдыхая, не забудьте следить за новостями. О самых главных событиях, которые произошли в Ярославской области за последние сутки, мы кратко расскажем в этой подборке.
- В Ярославской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Вчера прирост оказался самым большим за последние дни. Правда, и выздоровевших уже много.
- Новые заболевшие выявлены в Ярославле и шести районах. Где именно - можно посмотреть на нашей карте.
- С понедельника откроется часть магазинов с одеждой и обувью. Стилист из Ярославля рассказала, на что стоит тратить деньги, а на что нет. Что вышло из моды, пока мы сидели дома.
- Сразу два таинственных исчезновения произошли в Ярославской области. Полиция и волонтёры ищут пропавшего в Татаевском районе 15-летнего подростка и 31-летнего рыбинца, который уехал на новую работу и не вернулся.
- И ещё. Будьте внимательны - в области участились ДТП с лосями. В одной из таких аварий пострадали мужчина и девочка.