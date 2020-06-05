Падение выручки предприятий в апреле этого года составило около 90% по отношению к марту. К концу 2020 года доходы в гостиничной отрасли могут упасть до 70%.



Пока деятельность гостиниц планируется возобновить только на третьем этапе снятия ограничительных мер. С 8 июня Ярославская область переходит к первому этапу снятия ограничений.