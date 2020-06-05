Губернатор Ярославской области предложил смягчить меры для гостиничного бизнеса в регионе. Дмитрий Миронов объяснил это тяжелым экономическим положением, в котором находится отрасль.
— В настоящее время из-за простоя, связанного с ограничительными мероприятиями, предприятия гостиничной отрасли не могут зарабатывать, при этом организации вынуждены нести значительные расходы, связанные с содержанием имущества, выплатой заработной платы персоналу, — сказал губернатор. — В случае продолжения запрета на деятельность в течение еще одного-двух месяцев многие предприятия сферы окажутся под угрозой закрытия и банкротства.
Падение выручки предприятий в апреле этого года составило около 90% по отношению к марту. К концу 2020 года доходы в гостиничной отрасли могут упасть до 70%.
Пока деятельность гостиниц планируется возобновить только на третьем этапе снятия ограничительных мер. С 8 июня Ярославская область переходит к первому этапу снятия ограничений.