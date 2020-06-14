Гуляя по городу, заглядывая во дворы и смотря наверх, можно увидеть много городских деталей, которые обычно пропускаешь в спешке и суете. Одни из таких деталей — балконы. Они, как люди, вроде бы в массе своей одинаковые, но всё-таки разные. Одни изящные и будто бы не для нашей действительности. На других хочется засесть на часок-другой и пить чай, поглядывая сверху. Нелепые, уютные, неуместные, открытые и совершенно закрытые от посторонних глаз. Смотрим на разнообразие ярославских балкончиков с характером.