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У многих балконов будто есть свой характер

У многих балконов будто есть свой характер

Гуляя по городу, заглядывая во дворы и смотря наверх, можно увидеть много городских деталей, которые обычно пропускаешь в спешке и суете. Одни из таких деталей — балконы. Они, как люди, вроде бы в массе своей одинаковые, но всё-таки разные. Одни изящные и будто бы не для нашей действительности. На других хочется засесть на часок-другой и пить чай, поглядывая сверху. Нелепые, уютные, неуместные, открытые и совершенно закрытые от посторонних глаз. Смотрим на разнообразие ярославских балкончиков с характером.

Скромный и уютный в тихом дворе

Скромный и уютный в тихом дворе

Патриотичный

Патриотичный

Изящный и маленький

Изящный и маленький

С солидным основанием

С солидным основанием

Заросший деревьями, и, видимо, забытый

Заросший деревьями, и, видимо, забытый

Общий и открытый для всех жителей подъезда

Общий и открытый для всех жителей подъезда

Изящный

Изящный

Малюсенький, но претендующий на звание балкона

Малюсенький, но претендующий на звание балкона

Прозрачный, ничего не скрывающий

Прозрачный, ничего не скрывающий

Видавший многое

Видавший многое

Балкон-труженик

Балкон-труженик

Слишком современенный для старенького дома

Слишком современенный для старенького дома

Старенькие, но еще держатся и даже украшаются

Старенькие, но еще держатся и даже украшаются

Слишком закрытые балкончики

Слишком закрытые балкончики

Балкон, который думает, что он в Италии

Балкон, который думает, что он в Италии

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