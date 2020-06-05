«Скоро все пойдём голозадыми»: реакция соцсетей на раздевшихся рестораторов

Сотрудники ярославских кафе поддержали всемирный челлендж #голыерестораны и сфотографировались на центральной улице города обнажёнными, прикрываясь плакатами с требованием открыть заведения. Акция вызвала очень разную реакцию. Собрали мнения ярославцев:
Екатерина Залогина
— Поддерживаю, дайте людям работать и жить!!!
Дон Карлеон
— Ну а что, у нас весь народ вот такой — голый, скоро весь Ярик голозадым пойдёт.
Вадим Новиков
— В 21 веке, чтобы тебя услышали надо показать жопу, иначе ты никому не интересен. А ведь это правда..(((
Вера Иванова
— Ужас, позор ресторанам.
Шарик Лошарик
— Ну прям карнавал в Бразилии
Olga_larsen_yar
— Жду флешмоба от спортклубов, там вообще красота будет — все подтянутые и накачанные. Их тоже непонятно, почему игнорят.
Mimino_76
— Тяжело, конечно, им. Надеюсь, скоро их откроют. В таком положении и кинотеатры, и цирки.
Annazabota_beauty
— Много баров и ресторанов-«долгожителей» не выдержали. Печально, конечно. Держитесь, ребята.
Ppavel7901
— Как прежде уже не будет. Капитализм за глобализацию, мелкие предприниматели были приговорены ещё до вируса.
Innysia2002
— Одни противоречия в указах. Самолёты запускаем, автобусы, где никаких дистанций нет, ездят. Магазины, спортклубы и другие почему-то не могут работать.
Гость
— Фу, срамота! К таким рестораторам не пойдем. Кто знает, чем они там в подсобке занимаются, в каком виде по кухне ходят. Если они так легко на улице причиндалы выставили.
Гость
— В обычной ситуации рестораторы — это люди с достатком явно выше среднего. Они транслируют в своих аккаунтах соцсетях атрибуты своей обеспеченной жизни, что среднестатистический человек себе позволить не может. Кроме того, некоторые из рестораторов со скептицизмом отнеслись к ситуации с коронавирусом и именно этих совсем не жаль.
Но есть и те рестораторы, кто доставляет обеды для врачей больниц с ковидом.
По факту рестораторов поставили в такие условия работы, в которых они несут постоянный убыток и тот, кто поставил их в эти условия, даже и не думает помогать ресторанам. Собственно, не только рестораторы сейчас в таких условиях.
И да, ресторан — это не только его владелец, но и сотрудники ресторана, обычные люди. Которые и в обычное время живут так же, как и большинство населения. Так что не относитесь так категорично.
Гость
— Как долго продлится такая ситуация, надо спрашивать доблестных руководителей страны, города и области. Полумерами проблему коронавируса не решить. Мировая практика это показала и доказала. Неужели сложно было временно остановить предприятия, перекрыть границы России и областей, минимизировать контакты и изолировать людей. Только изоляция при отсутствии специфических препаратов и вакцины могла бы остановить распространение коронавируса. Ничего реально не сделали, только отчитывались о достижениях, плато выискивали и себя чиновники хвалили. Сейчас пожинаем плоды поддержки экономики, до сих пор решаем нужна или нет маска, выясняем есть вирус или это заговор. Можно ещё долго голыми с плакатами ходить, вирусу на это глубоко наплевать. Некоторые эпидемии длились годами.
Даша
— Надо лишить Ярославль звания центра Золотого кольца. Какой позор! Еще по центральным каналам покажут. Наш дедушка исплевался весь.
Терентий Крокодилов
— Правильно, что вышли!
Сартр
— Ну вот, очередная клоунада. Одни песенки поют про давно мёртвые заводы, эти вот с голой задницей вышли на митинг, непонятно зачем и неясно на кой. И те, и эти требуют, чего и у кого — непонятно. У вас частная организация, кто вам что должен-то? Закрыли — идите работать в другое место, если это место не работает, хотя бы временно, когда устаканится вернётесь, нет — мы с голой задницей постоим, с надеждой, что нам подадут. И ведь не хозяева же стоят — те как жили шоколаде, так и живут, только слой потоньше. Сегодня какой нормальный человек пойдет в разгар пандемии щи хлебать и кофе пить за 500 рублей в забегаловку? Кто может себе позволить посещать кафе или ресторан в период безденежья?
Юрий
— Такое впечатление, что собрались здесь обсуждать это какие-то старпёры. Правильно люди сделали. По крайней мере, привлекли к этой проблеме внимание. Скоро мы все будем с такой же голой задницей. Просто не до всех ещё это дошло. Они думают, у нас пенсия или мы бюджетники. А с чего вам государство платит? Правильно, с налогов. А налоги кто платит? Бизнес. Конечно, рестораны платят не ахти какие налоги, но эти ребята нам всем показывают, что скоро все будут в жопе. И те, кто может пойти в ресторан, и те, кто никогда туда не ходил.