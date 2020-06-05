«Скоро все пойдём голозадыми»: реакция соцсетей на раздевшихся рестораторов

Вера Иванова



— Ужас, позор ресторанам.



Шарик Лошарик



— Ну прям карнавал в Бразилии



Olga_larsen_yar



— Жду флешмоба от спортклубов, там вообще красота будет — все подтянутые и накачанные. Их тоже непонятно, почему игнорят.



Mimino_76



— Тяжело, конечно, им. Надеюсь, скоро их откроют. В таком положении и кинотеатры, и цирки.



Annazabota_beauty



— Много баров и ресторанов-«долгожителей» не выдержали. Печально, конечно. Держитесь, ребята.



Ppavel7901



— Как прежде уже не будет. Капитализм за глобализацию, мелкие предприниматели были приговорены ещё до вируса.



Innysia2002



— Одни противоречия в указах. Самолёты запускаем, автобусы, где никаких дистанций нет, ездят. Магазины, спортклубы и другие почему-то не могут работать.



Гость



— Фу, срамота! К таким рестораторам не пойдем. Кто знает, чем они там в подсобке занимаются, в каком виде по кухне ходят. Если они так легко на улице причиндалы выставили.



Гость



— В обычной ситуации рестораторы — это люди с достатком явно выше среднего. Они транслируют в своих аккаунтах соцсетях атрибуты своей обеспеченной жизни, что среднестатистический человек себе позволить не может. Кроме того, некоторые из рестораторов со скептицизмом отнеслись к ситуации с коронавирусом и именно этих совсем не жаль.



Но есть и те рестораторы, кто доставляет обеды для врачей больниц с ковидом.



По факту рестораторов поставили в такие условия работы, в которых они несут постоянный убыток и тот, кто поставил их в эти условия, даже и не думает помогать ресторанам. Собственно, не только рестораторы сейчас в таких условиях.



И да, ресторан — это не только его владелец, но и сотрудники ресторана, обычные люди. Которые и в обычное время живут так же, как и большинство населения. Так что не относитесь так категорично.

