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Новая смерть от COVID и ослабление режима: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

Рассказываем о главных новостях в регионе, актуальных к утру 5 июня

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В регионе еще один человек умер от коронавируса

В регионе еще один человек умер от коронавируса

Доброе утро, друзья! Собрали для вас главные новости, связанные с коронавирусом, за прошлые сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

  • по данным оперштаба, за минувшие сутки в Ярославской области было выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19. Также стало известно, что от коронавируса в регионе умер ещё один человек;
  • на основе новой статистики мы сделали карту распространения коронавируса в регионе. Помимо Ярославля, в лидерах по заболеваемости COVID-19 — Рыбинск и Гаврилов-Ям;
  • губернатор Ярославской области рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе. Говорит, наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная;
  • с 15 июня больницы и поликлиники Ярославской области начнут возвращаться в привычный формат работы. Возобновление приема пациентов будет проходить в несколько этапов;
  • сотрудники ярославских кафе и баров на центральной улице города присоединились к флешмобу #голыерестораны. Трое раздетых и частично раздетых людей вышли с плакатами на улицу Кирова и сфотографировались.

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коронавирусЯрославская областьЯрославльсмерть от коронавируса
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