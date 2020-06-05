Новая смерть от COVID и ослабление режима: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Собрали для вас главные новости, связанные с коронавирусом, за прошлые сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- по данным оперштаба, за минувшие сутки в Ярославской области было выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19. Также стало известно, что от коронавируса в регионе умер ещё один человек;
- на основе новой статистики мы сделали карту распространения коронавируса в регионе. Помимо Ярославля, в лидерах по заболеваемости COVID-19 — Рыбинск и Гаврилов-Ям;
- губернатор Ярославской области рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе. Говорит, наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная;
- с 15 июня больницы и поликлиники Ярославской области начнут возвращаться в привычный формат работы. Возобновление приема пациентов будет проходить в несколько этапов;
- сотрудники ярославских кафе и баров на центральной улице города присоединились к флешмобу #голыерестораны. Трое раздетых и частично раздетых людей вышли с плакатами на улицу Кирова и сфотографировались.