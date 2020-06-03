Главное управление МЧС России по Ярославской области предупреждает о ненастье — в городе ожидается сильный дождь и ветер.



— По данным Ярославского центра гидрометеослужбы с вечера 3 июня до 18 часов 4 июня по Ярославской области ожидается дождь, местами сильный, — рассказали в пресс-службе управления. — Днём в отдельных районах гроза, при грозе усиление юго-восточного ветра порывами 15 метров в секунду.



Из-за ветра и дождя могут возникнуть чрезвычайные ситуации: подтопления низменных участков местности, затруднения в работе всех видов транспорта на дорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждение линий электропередачи и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.

