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В Ярославской области пройдут грозы

В Ярославской области пройдут грозы

Главное управление МЧС России по Ярославской области предупреждает о ненастье — в городе ожидается сильный дождь и ветер.

— По данным Ярославского центра гидрометеослужбы с вечера 3 июня до 18 часов 4 июня по Ярославской области ожидается дождь, местами сильный, — рассказали в пресс-службе управления. — Днём в отдельных районах гроза, при грозе усиление юго-восточного ветра порывами 15 метров в секунду.

Из-за ветра и дождя могут возникнуть чрезвычайные ситуации: подтопления низменных участков местности, затруднения в работе всех видов транспорта на дорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждение линий электропередачи и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.

Синоптики рассказали, что дожди не покинут центральную часть России до конца недели.

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экстренное предупреждение МЧСпогода
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