Привет, друзья! Сегодня в рубрике «Ну и дыра!» наша Саша Савельева гуляет по дворику между улицами Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной.

— Это один из моих любимых дворов в Ярославле. Такое место, где мне всегда хорошо и уютно, вне зависимости от погоды. Я иногда сюда прихожу просто так. Посидишь на скамейке, посмотришь на эти старенькие жёлтые двухэтажки и получишь свою порцию умиротворения. Здесь всегда тихо и редко кого встретишь во дворе... И я ни разу здесь не была, когда цветёт сирень. А в этот раз заглянула сюда именно в это время. Старенький сиреневый уголок в городе, над которым возвышает огромная новостройка.