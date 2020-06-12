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Привет, друзья! Сегодня в рубрике «Ну и дыра!» наша Саша Савельева гуляет по дворику между улицами Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной.

— Это один из моих любимых дворов в Ярославле. Такое место, где мне всегда хорошо и уютно, вне зависимости от погоды. Я иногда сюда прихожу просто так. Посидишь на скамейке, посмотришь на эти старенькие жёлтые двухэтажки и получишь свою порцию умиротворения. Здесь всегда тихо и редко кого встретишь во дворе... И я ни разу здесь не была, когда цветёт сирень. А в этот раз заглянула сюда именно в это время. Старенький сиреневый уголок в городе, над которым возвышает огромная новостройка.

Домики утопают в зелени

Домики утопают в зелени

Над старым двориком возвышается новая 17-этажка

Над старым двориком возвышается новая 17-этажка

Лужи здесь тоже старинные

Лужи здесь тоже старинные

Веет каким-то спокойствием от этих мест

Веет каким-то спокойствием от этих мест

Зайти во двор можно с улицы Войнова

Зайти во двор можно с улицы Войнова

Возможно, рай для кого-то и здесь. А какая лепнина!

Возможно, рай для кого-то и здесь. А какая лепнина!

Улица Лизы Чайкиной

Улица Лизы Чайкиной

Ямы здесь роскошные, конечно...

Ямы здесь роскошные, конечно...

Если бы не припаркованные машины, то и не скажешь, какой сейчас год

Если бы не припаркованные машины, то и не скажешь, какой сейчас год

Сиреневые облака

Сиреневые облака

Во дворе нет асфальта

Во дворе нет асфальта

В центре двора — старые сараюшки

В центре двора — старые сараюшки

Призраки прошлого

Призраки прошлого

Веревка для белья привязана к березе

Веревка для белья привязана к березе

Ну и какой же двор без котов

Ну и какой же двор без котов

Чувствуете запах?

Чувствуете запах?

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архитектураНу и дыра
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