На реставрацию Толгского монастыря в Ярославле потратят больше 62 миллионов рублей. На сайте Госзакупок появились три аукциона с разной стоимостью. Каждая из закупок - на реставрацию и восстановление разных объектов храмового комплекса. Состояние некоторых зданий монастыря эксперты оценили как аварийное или даже недопустимое. Смотрим, как выглядят места, на восстановление которых потратят деньги.
Введенский собор
За 10 568 957 рублей здесь отремонтируют крышу северной и южной гапереи, западное крыльцо, алтарь, предел, а также переходы к колокольне и к Крестовоздвиженской церкви.
- Ремонт крыши предусмотрен без изменения ее облика и с сохранением исторических стропил из кованого профиля. Предполагаемые в проекте виды работ не затрагивают элементы здания, имеющие особенности, составляющие проект предмета охраны данного объекта культурного наследия, - говорится в документации закупки.
Крестовоздвиженская церковь
Стоимость работ на этом объекте - 11 769 473 рубля. Часть церковной крыши в аварийном состоянии. Здесь восстановят кровлю (на время ремонта её закроют от осадков)
Спасские кельи
Ремонт объекта обойдется в 40 004 726 рублей. Состояние здесь такое, чтоработы уже - противоаварийные. Углы пропитались влагой и где-то покрылись плесенью.
Деньги на реставрацию памятников архитектуры будут выделены из федерального бюджета.
Реставрацию монастыря активно обсуждали в конце прошлого года. Тогда ярославский депутат выступила против того, чтобы ремонтировать его за бюджетные деньги. Тогда с ответным словом выступила монахиня и привела свои аргументы.
Ремонт всех объектов должен завершиться до 30 ноября 2021 года.