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Аукционы на реставрацию храмового комплекса появились на сайте Госзакупок&nbsp;

Аукционы на реставрацию храмового комплекса появились на сайте Госзакупок 

На реставрацию Толгского монастыря в Ярославле потратят больше 62 миллионов рублей. На сайте Госзакупок появились три аукциона с разной стоимостью. Каждая из закупок - на реставрацию и восстановление разных объектов храмового комплекса. Состояние некоторых зданий монастыря эксперты оценили как аварийное или даже недопустимое. Смотрим, как выглядят места, на восстановление которых потратят деньги.

На фотографии видно искривление межэтажного пояска из-за деформации фундамента&nbsp;

На фотографии видно искривление межэтажного пояска из-за деформации фундамента 

Введенский собор

За 10 568 957 рублей здесь отремонтируют крышу северной и южной гапереи, западное крыльцо, алтарь, предел, а также переходы к колокольне и к Крестовоздвиженской церкви.

- Ремонт крыши предусмотрен без изменения ее облика и с сохранением исторических стропил из кованого профиля. Предполагаемые в проекте виды работ не затрагивают элементы здания, имеющие особенности, составляющие проект предмета охраны данного объекта культурного наследия, - говорится в документации закупки.

Трещины на своде первого этажа&nbsp;

Трещины на своде первого этажа 

Крестовоздвиженская церковь

Стоимость работ на этом объекте - 11 769 473 рубля. Часть церковной крыши в аварийном состоянии. Здесь восстановят кровлю (на время ремонта её закроют от осадков)

Трещины над дверным проемом на втором этаже&nbsp;

Трещины над дверным проемом на втором этаже 

Спасские кельи

Ремонт объекта обойдется в 40 004 726 рублей. Состояние здесь такое, чтоработы уже - противоаварийные. Углы пропитались влагой и где-то покрылись плесенью.

Разрушение цоколя западной стены монастыря&nbsp;

Разрушение цоколя западной стены монастыря 

Деньги на реставрацию памятников архитектуры будут выделены из федерального бюджета.

Реставрацию монастыря активно обсуждали в конце прошлого года. Тогда ярославский депутат выступила против того, чтобы ремонтировать его за бюджетные деньги. Тогда с ответным словом выступила монахиня и привела свои аргументы.

Так выглядит одна из гнилых свай. Отличить ее от грязи непросто

Так выглядит одна из гнилых свай. Отличить ее от грязи непросто

Ремонт всех объектов должен завершиться до 30 ноября 2021 года.

На этих гнилых досках держится пол

На этих гнилых досках держится пол

В каменной кладке образовались огромные пустоты&nbsp;

В каменной кладке образовались огромные пустоты 

Выглядит даже немного жутковато

Выглядит даже немного жутковато

Темные пятна на фото - свая. Точнее, то, что от нее осталось

Темные пятна на фото - свая. Точнее, то, что от нее осталось

Толгский монастырь - памятник федерального значения

Толгский монастырь - памятник федерального значения

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Толгский монастырьгосзакупкаЯрославльреставрация
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