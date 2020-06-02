В Ярославле СИЗО-1 закрыли на карантин.



— Сотрудники переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение. С июня до особого указания в следственном изоляторе прекращен прием посылок и передач подозреваемым, обвиняемым и осужденным, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.



На карантин пришлось закрыться из-за того, что у одного из заключенных выявили, как сообщает УФСИН, «признаки респираторного заболевания».

