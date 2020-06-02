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В СИЗО пока не войти и не выйти

В СИЗО пока не войти и не выйти

В Ярославле СИЗО-1 закрыли на карантин.

— Сотрудники переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение. С июня до особого указания в следственном изоляторе прекращен прием посылок и передач подозреваемым, обвиняемым и осужденным, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

На карантин пришлось закрыться из-за того, что у одного из заключенных выявили, как сообщает УФСИН, «признаки респираторного заболевания».

— Заболевание протекает в бессимптомной форме, пациент находится под постоянным наблюдением врачей. У контактировавших с заболевшим проведены тестирования на наличие заболевания. Все лица также находятся под наблюдением медицинских работников, — уточнили в ведомстве.

Всё о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике.

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коронавирусСИЗО-1
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