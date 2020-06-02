Пассажир снял на видео антикоронавирусное такси в Ярославле. Между передним и задним рядом сидений в машине натянута полиэтиленовая пленка.



— А как оплачивал? — интересуются люди в соцсетях.



— Списывают с карты, — ответил автор видео Сергей Терентьев.