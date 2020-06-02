Пассажир снял на видео антикоронавирусное такси в Ярославле. Между передним и задним рядом сидений в машине натянута полиэтиленовая пленка.
— А как оплачивал? — интересуются люди в соцсетях.
— Списывают с карты, — ответил автор видео Сергей Терентьев.
Сергей рассказал, что заранее его не предупреждали, что приедет такое необычное такси. А при посадке водитель сказал, что так он пытается защититься от вируса сам и обезопасить своих клиентов. Пассажир был только за.
— Все люди должны быть ответственны за собственную безопасность и здоровье, а меры, к которым они прибегают, каждый выбирает сам, — сказал Сергей.
В компании «Ситимобил», с которой сотрудничает водитель, так прокомментировали его изобретение:
— В Москве в некоторые автомобили партнеров мы установили перегородки между пассажиром и водителем для профилактики распространения коронавируса. В Ярославле, к сожалению, данная опция не была введена повсеместно. В данном случае водитель сам предпринял попытку соорудить ограждающую конструкцию самостоятельно. Мы не раз предупреждали партнеров, о том, что самодеятельные перегородки малоэффективны, но не запрещаем водителям предпринимать дополнительные меры, чтобы защитить себя и пассажиров во время пандемии, — рассказали в компании.
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