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Едешь как помидорчик в теплице

Едешь как помидорчик в теплице

Пассажир снял на видео антикоронавирусное такси в Ярославле. Между передним и задним рядом сидений в машине натянута полиэтиленовая пленка.

— А как оплачивал? — интересуются люди в соцсетях.

— Списывают с карты, — ответил автор видео Сергей Терентьев.

Сергей рассказал, что заранее его не предупреждали, что приедет такое необычное такси. А при посадке водитель сказал, что так он пытается защититься от вируса сам и обезопасить своих клиентов. Пассажир был только за.

— Все люди должны быть ответственны за собственную безопасность и здоровье, а меры, к которым они прибегают, каждый выбирает сам, — сказал Сергей.

В компании «Ситимобил», с которой сотрудничает водитель, так прокомментировали его изобретение:

— В Москве в некоторые автомобили партнеров мы установили перегородки между пассажиром и водителем для профилактики распространения коронавируса. В Ярославле, к сожалению, данная опция не была введена повсеместно. В данном случае водитель сам предпринял попытку соорудить ограждающую конструкцию самостоятельно. Мы не раз предупреждали партнеров, о том, что самодеятельные перегородки малоэффективны, но не запрещаем водителям предпринимать дополнительные меры, чтобы защитить себя и пассажиров во время пандемии, — рассказали в компании.

Всё о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике.

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таксикоронавирус
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