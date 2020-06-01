Многие ярославцы уже ждут не дождутся открытия магазинов с одеждой и обувью — не все были готовы к тому, что режим изоляции без шопинга растянется больше, чем на два месяца. Приходящие от магазинов СМС о режиме работы только подогревают интерес к покупкам, поэтому мы отправились посмотреть, действительно ли некоторые магазины уже открыты.



В «Ауре» непривычно пусто, центральный эскалатор перекрыт, на первом этаже в полумраке освещён только магазин мужской одежды, но внутрь зайти не получится — магазин работает только на выдачу заказов. То же самое с некоторыми обувными магазинами, магазинами косметики, детской одежды. Открыты химчистка, оптика, аптека, продуктовый супермаркет, салоны сотовой связи и крупный магазин детских товаров на -1-м этаже торгового центра. Вместо привычных островков с солнцезащитными очками и прочими приятными мелочами в торговом центре стоит несколько точек, торгующих многоразовыми масками и антисептиками.