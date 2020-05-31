Доброе утро, друзья! Для тех, кто вчера был вне новостной повестки, публикуем компактную подборку - самые главные новости за сутки:
- В Ярославле выпустили лекарство, которое применяют при лечении коронавируса.
- За сутки в области еще 79 человек заразились коронавирусом.
- В итоге с начала пандемии - больше трёх тысяч заболевших. Карта распространения коронавируса.
- В Китае назвали ошибочной версию появления коронавируса на продуктовом рынке.
- Губернатор уточнил, когда нам ждать открытия магазинов.