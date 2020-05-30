Вчера губернатор Ярославской области заявил о продлении ограничений, связанных с коронавирусной ситуацией. Режим повышенной готовности продлен до 15 июня.

На своей странице во «ВКонтакте» глава региона объяснил, что будет с предприятиями и магазинами:

— После долгих консультаций и обсуждений решили, что делать новые послабления — преждевременно. Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. И как бы нам ни хотелось пойти навстречу бизнесу: открыть непродовольственные магазины, кафе, — сделать это сейчас будет рискованно. Слишком много пациентов в наших стационарах. Поэтому продлеваем существующий режим работы предприятий до 7 июня. Ну и напоминаю, что тем, кто работает, нужно помнить о мерах предосторожности: маски, дезинфекция, дистанция. Соблюдая эти новые правила, мы сможем приблизить долгожданный момент, когда можно будет посидеть за столиком в кафе, сходить в кино, померить одежду в магазине и встретиться наконец с друзьями большой компанией, — написал губернатор.