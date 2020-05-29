В Данилове средь бела дня к людям вышел кабан. Дикое животное заметили в оживленном месте города. Как иронизируют очевидцы, звери не желают соблюдать режим самоизоляции и приходят теперь в популярные городские пространства.



— По Данилову гуляет кабан, — пишет у себя на страничке в Facebook Марина Борбат. — Нарушитель лесных границ встретился жителям города в парке Победы. Свин спокойно прогуливался по аллее, присутствие людей его явно на смущало.



Зоологи говорят, что встреча с кабаном для человека может обернуться очень плачевно, поэтому специалисты рекомендуют не контактировать с диким животным ни в коем случае.

