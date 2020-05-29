В Данилове средь бела дня к людям вышел кабан. Дикое животное заметили в оживленном месте города. Как иронизируют очевидцы, звери не желают соблюдать режим самоизоляции и приходят теперь в популярные городские пространства.
— По Данилову гуляет кабан, — пишет у себя на страничке в Facebook Марина Борбат. — Нарушитель лесных границ встретился жителям города в парке Победы. Свин спокойно прогуливался по аллее, присутствие людей его явно на смущало.
Зоологи говорят, что встреча с кабаном для человека может обернуться очень плачевно, поэтому специалисты рекомендуют не контактировать с диким животным ни в коем случае.
— Кабан — животное опасное, — рассказала заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Охотники его боятся даже больше, чем медведя. Если в нормальной ситуации медведь боится и убегает, то кабан достаточно любопытен, нагл, можно сказать, и он зачастую идёт на контакт с человеком. С кабаном шутки плохи. Ни в коем случае не надо пытаться его сфотографировать или привлекать внимание. Нужно держаться подальше и уходить. Такие дикие животные находятся в постоянном поиске новых территорий и пищи. В последние годы популяция кабанов была сокращена, так как в больших количествах они стали представлять опасность для человека. Сейчас, видимо, численность диких свиней стала восстанавливаться, и звери пытаются отвоевать пространство.
Если вы встретили кабана или другое опасное животное в черте города, которое может напасть или нанести вред человеку или инфраструктуре, сообщите об этом в Ярославское общество охотников 8(4852) 78–61–61 или в Департамент окружающей среды и природопользования 8(4852) 40–19–08.
Во время самоизоляции людей в лесах стало меньше и дикие животные почувствовали себя вольно и решили исследовать города. В последнее время в Ярославль заходило немало диких животных. В Брагино медведь напал на мужчину и убежал. На Перекопе лось умудрился погибнуть, повиснув на заборе детского сада. В центре бобр приплыл к речному вокзалу, тем самым привлек к себе внимание гуляющих ярославцев. Неподалёку от Нефтестроя мужчина обнаружил милого, но очень опасного хищника — ласку.