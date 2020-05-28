Природа за время пандемии настолько очистилась, что в городе нередкими гостями стали дикие звери: к речному вокзалу приплыл бобёр, по улицам Ярославля ходят лоси, забегала ласка, даже медведь. Сегодня в самом центре Ярославля — во дворе дома на улице Советской — наш фотограф Александра Савельева заметила куриц. Птицы прогуливались в детском городке, но, завидев человека, поспешили укрыться в высокой траве. Видео куриц в центре Ярославля позабавило горожан:
Видео: Александра Савельева
Ира Ловецкая:
— Всё приятней посмотреть, чем на тусующихся наркоманов и пьяниц.
Антон Никонов:
— Куры из села приехали в центр потусоваться — обычное дело.
Наська Красина:
— Ну гуляют, чё панику-то разводить.
Elena Tapirova:
— Да уж лучше курицы, чем алкаши на детской площадке.
Алексей Королев:
— Не медведи, слава богу.
Иван Волков:
— Ловите на суп, зато без химии.
Алена Лушкина:
— Можно лис ждать.
Василий Петров:
— Это некоторые местные после самоизоляции погулять вышли. Или кто-то в городе решил натуральным хозяйством заняться.
Виктор Пахомов:
— Бандиты, скоро гопничать начнут.
Владислав Зазулин:
— Мечтаю индюков увидеть.
Макс Перлов:
— Это отряд по борьбе с жуками.
Максим Карякин:
— Бесплатные куриные наггетсы.
Liska3005:
— Какая ерунда по сравнению с лосями и медведями.
Илья Дианов:
— Нормально, больше жизни в города!