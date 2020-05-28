Антон Никонов:



— Куры из села приехали в центр потусоваться — обычное дело.



Наська Красина:



— Ну гуляют, чё панику-то разводить.



Elena Tapirova:



— Да уж лучше курицы, чем алкаши на детской площадке.



Алексей Королев:



— Не медведи, слава богу.



Иван Волков:



— Ловите на суп, зато без химии.



Алена Лушкина:



— Можно лис ждать.



Василий Петров:



— Это некоторые местные после самоизоляции погулять вышли. Или кто-то в городе решил натуральным хозяйством заняться.



Виктор Пахомов:



— Бандиты, скоро гопничать начнут.



Владислав Зазулин:



— Мечтаю индюков увидеть.



Макс Перлов:



— Это отряд по борьбе с жуками.



Максим Карякин:



— Бесплатные куриные наггетсы.



Liska3005:



— Какая ерунда по сравнению с лосями и медведями.



Илья Дианов:



— Нормально, больше жизни в города!

