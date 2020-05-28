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Курицы развлекались на детской площадке

Курицы развлекались на детской площадке

Природа за время пандемии настолько очистилась, что в городе нередкими гостями стали дикие звери: к речному вокзалу приплыл бобёр, по улицам Ярославля ходят лоси, забегала ласка, даже медведь. Сегодня в самом центре Ярославля — во дворе дома на улице Советской — наш фотограф Александра Савельева заметила куриц. Птицы прогуливались в детском городке, но, завидев человека, поспешили укрыться в высокой траве. Видео куриц в центре Ярославля позабавило горожан:

Видео: Александра Савельева

Ира Ловецкая:

— Всё приятней посмотреть, чем на тусующихся наркоманов и пьяниц.

Антон Никонов:

— Куры из села приехали в центр потусоваться — обычное дело.

Наська Красина:

— Ну гуляют, чё панику-то разводить.

Elena Tapirova:

— Да уж лучше курицы, чем алкаши на детской площадке.

Алексей Королев:

— Не медведи, слава богу.

Иван Волков:

— Ловите на суп, зато без химии.

Алена Лушкина:

— Можно лис ждать.

Василий Петров:

— Это некоторые местные после самоизоляции погулять вышли. Или кто-то в городе решил натуральным хозяйством заняться.

Виктор Пахомов:

— Бандиты, скоро гопничать начнут.

Владислав Зазулин:

— Мечтаю индюков увидеть.

Макс Перлов:

— Это отряд по борьбе с жуками.

Максим Карякин:

— Бесплатные куриные наггетсы.

Liska3005:

— Какая ерунда по сравнению с лосями и медведями.

Илья Дианов:

— Нормально, больше жизни в города!

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