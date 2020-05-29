— Именно так начинается «зомбиапокалипсис». Ждём новых случаев проявления психоза.



Гость:



— Люди, вы о чем? Доказано и сказано, что эти маски вас ни от чего не защитят. Гуляя по супермаркету, вы по-любому носите ее более 15 минут, а это уже рассадник вирусов. Смысл ношения в чем тогда?



Kolia Bokin:



— Куда мы катимся. Скоро убивать начнут из-за этих масок.



Максим Карякин:



— Дикость. Люди с этой пандемией совсем одичали. Скоро палками будут бить, как в Индии, тех, кто бесполезную маску не носит.



Сергей:



— Люди. Вы с ума сходите. Из вас стадо делают, а вы ведётесь. А если скажут, что единственный способ не заболеть — это прыжок с пятого этажа, вы прыгать будете? Думайте головой, а не мыслями из «зомбоящика».

Гость:

— А чего обсуждать-то? Женщина сама спровоцировала инцидент, сняв в магазине маску с лица. Теперь ее должны нехило оштрафовать. А у мужика просто сдали нервы, не убил же он ее. Ему предупреждение или махонький штрафчик. Маска не мешает говорить по телефону. Закон надо соблюдать.

