Из-за затяжной пандемии коронавируса и всех ограничительных мер, которые связаны с ней, у многих людей стали сдавать нервы. Читатели 76.RU бурно отреагировали на инцидент в торговом центре в Заволжском районе, где из-за снятой маски на женщину напал мужчина. Большинство ярославцев осуждают действия нападавшего, а некоторые вообще продолжают не верить в существования опасного вируса. Публикуем мнения читателей:
Сергей Волков:
— Люди сходят с ума из-за этой выдуманной эпидемии.
Валерий Шишкин:
— Именно так начинается «зомбиапокалипсис». Ждём новых случаев проявления психоза.
Гость:
— Люди, вы о чем? Доказано и сказано, что эти маски вас ни от чего не защитят. Гуляя по супермаркету, вы по-любому носите ее более 15 минут, а это уже рассадник вирусов. Смысл ношения в чем тогда?
Kolia Bokin:
— Куда мы катимся. Скоро убивать начнут из-за этих масок.
Максим Карякин:
— Дикость. Люди с этой пандемией совсем одичали. Скоро палками будут бить, как в Индии, тех, кто бесполезную маску не носит.
Сергей:
— Люди. Вы с ума сходите. Из вас стадо делают, а вы ведётесь. А если скажут, что единственный способ не заболеть — это прыжок с пятого этажа, вы прыгать будете? Думайте головой, а не мыслями из «зомбоящика».
Гость:
— А чего обсуждать-то? Женщина сама спровоцировала инцидент, сняв в магазине маску с лица. Теперь ее должны нехило оштрафовать. А у мужика просто сдали нервы, не убил же он ее. Ему предупреждение или махонький штрафчик. Маска не мешает говорить по телефону. Закон надо соблюдать.
Гость:
— Люди, одумайтесь. Мужчина физически напал на женщину, при чем тут маска? Это недопустимо. Эта маска защищает только от пыли, вирусы и микробы прекрасно проходят через них, как в ту, так в другую сторону.
Гость:
— Женщина сама спровоцировала случившееся: не соблюдала масочный режим и ответила на замечание. Налицо повод для штрафа за несоблюдение масочного режима. А мужчине тоже посдержаннее нужно быть.
Елена:
— Мужик, конечно, псих, но девушка сама виновата. Она его спровоцировала.
Гость:
— Еду в автобусе, мест полно — 90% свободно. Двум бабкам сесть надо обязательно перед мной. Заходят в масках, но когда садятся, стягивают их на подбородки и начинают болтать. Одна постоянно кашляет, говорить ничего не стал. Просто снял маску и стал делать вид, что кашляю, — старухи задрожали от страха и пересели в конец автобуса.
Напомним, сейчас в Ярославской области действуют ограничительные меры и масочный режим. Однако власти намерены постепенно выводить регион в обычный ритм. Некоторым сферам малого и среднего бизнеса уже разрешили продолжить свою деятельность. На сегодняшний день с начала пандемии коронавируса в Ярославской области выявлено 2892 случая инфицированных COVID-19.