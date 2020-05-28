В разных районах города люди встречают разных диких животных. По всему Ярославлю бегают лоси, для жителей города это уже стало обычным явлением. Мы даже делали фотоподборку, в которой рассказывали, чем лоси занимаются в городе. Совсем недавно к людям вышел милый, но опасный хищник — ласка. После того, несколько недель назад Волга вышла из берегов, на набережной Ярославля прогуливался бобр.

Самая громкая история — нападение на ярославца медведя. Мишка покусал прохожего в Брагино, происшествие попало на камеры. Пострадавшему удалось отделаться рваными ранами, а вот косолапого на следующий день застрелили.