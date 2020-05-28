В Ярославль все чаще стали приходить дикие звери. Вчера горожане увидели лося — он переплывал русло Волги. В соцсетях появилось видео, как животное плывет по реке недалеко от Мостоотряда. Видео вызвало у ярославцев бурю эмоций.
— Брагино — самый экологический район города — лоси, медведи, — пишет Анжелика.
— Купальный сезон открыт! — порадовалась Надя.
— Скоро ярославцы потянутся на пляжи, будут с лосями плавать, — сказала Юлия.
Лося в шутку прозвали ярославским лох-несским чудовищем.
В разных районах города люди встречают разных диких животных. По всему Ярославлю бегают лоси, для жителей города это уже стало обычным явлением. Мы даже делали фотоподборку, в которой рассказывали, чем лоси занимаются в городе. Совсем недавно к людям вышел милый, но опасный хищник — ласка. После того, несколько недель назад Волга вышла из берегов, на набережной Ярославля прогуливался бобр.
Самая громкая история — нападение на ярославца медведя. Мишка покусал прохожего в Брагино, происшествие попало на камеры. Пострадавшему удалось отделаться рваными ранами, а вот косолапого на следующий день застрелили.