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Ярославцы шутят, что лось плыл в сторону Брагино

Ярославцы шутят, что лось плыл в сторону Брагино

В Ярославль все чаще стали приходить дикие звери. Вчера горожане увидели лося — он переплывал русло Волги. В соцсетях появилось видео, как животное плывет по реке недалеко от Мостоотряда. Видео вызвало у ярославцев бурю эмоций.

— Брагино — самый экологический район города — лоси, медведи, — пишет Анжелика.

— Купальный сезон открыт! — порадовалась Надя.

— Скоро ярославцы потянутся на пляжи, будут с лосями плавать, — сказала Юлия.

Лося в шутку прозвали ярославским лох-несским чудовищем.

Лосиный заплыв стал поводом для шуток

Лосиный заплыв стал поводом для шуток

В разных районах города люди встречают разных диких животных. По всему Ярославлю бегают лоси, для жителей города это уже стало обычным явлением. Мы даже делали фотоподборку, в которой рассказывали, чем лоси занимаются в городе. Совсем недавно к людям вышел милый, но опасный хищник — ласка. После того, несколько недель назад Волга вышла из берегов, на набережной Ярославля прогуливался бобр.

Самая громкая история — нападение на ярославца медведя. Мишка покусал прохожего в Брагино, происшествие попало на камеры. Пострадавшему удалось отделаться рваными ранами, а вот косолапого на следующий день застрелили.

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