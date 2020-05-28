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Привет, кастрюлька!

Привет, кастрюлька!

Уже сегодня в некоторых домах Ярославля начнут надолго отключать горячую воду. Это будет первый летний этап отключений.

— Отключение горячей воды проходит в три этапа: два раза для проведения ежегодных гидравлических испытаний по 2–3 дня и один раз на период планового ремонта — 10–14 дней, — пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Адреса домов и сроки отключения горячей воды — в прикреплённом документе. Большая часть домов — в алфавитном порядке, но есть и улицы, обозначенные кварталами.

Отключение горячей воды в июне: адреса

Как спасаетесь, когда отключают горячую воду?

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    отключение воды
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