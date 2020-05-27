Сегодня, 27 мая, на проспекте Ленина в Ярославле пропала часть арок-сердец с пешеходной аллеи. Вместе с ними исчезли и лавочки для отдыха гуляющих. И если нынешнее руководство города уже заявляло о планах убирать арки, то куда делись лавочки?



— Сердца на проспекте Ленина были признаны аварийными, их неудовлетворительное состояние является угрозой для жителей. Во избежание несчастных случаев на основании приказа комитета по управлению муниципальным имуществом был произведен демонтаж конструкций, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.