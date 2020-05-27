Начался второй этап конкурса «Мисс Офис — 2020», в котором девушки со всей страны борются за корону лучшей офисной красотки и два миллиона рублей. От Ярославля кастинг прошла 21 девушка и только трое попали в полуфинал. Чем они зацепили жюри?

34-летняя Малахова Дарья работает старшим менеджером в гостинице. Она сняла фильм о рабочих буднях и показала свои танцевальные навыки.

Ещё одна участница — Краснослободцева Яна работает в агентстве по строительству мэрии Ярославля. Она продекламировала стихотворение.