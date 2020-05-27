Начался второй этап конкурса «Мисс Офис — 2020», в котором девушки со всей страны борются за корону лучшей офисной красотки и два миллиона рублей. От Ярославля кастинг прошла 21 девушка и только трое попали в полуфинал. Чем они зацепили жюри?
34-летняя Малахова Дарья работает старшим менеджером в гостинице. Она сняла фильм о рабочих буднях и показала свои танцевальные навыки.
Ещё одна участница — Краснослободцева Яна работает в агентстве по строительству мэрии Ярославля. Она продекламировала стихотворение.
Третья участница Ерофеева Ксения работает менеджером-контролёром в крупном банке. Она сыграла на ксилофоне песню популярного исполнителя. Все отборы проходили дистанционно.
— Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются — впереди еще 13 городов, в которых состоится отбор, — рассказывают организаторы конкурса. — В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис — 2020», главный приз — 2 000 000 рублей и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса — компании «Комус».
Финалистки конкурса также получат роскошные призы: путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых MacBook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.
Ещё одна красотка из Ярославля Варвара Огнева получила приз зрительских симпатий по версии читателей 76.RU.