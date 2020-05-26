У экс-директора «Горстройзаказчика» арестовали катер по уголовному делу о коммерческом подкупе

Судебные приставы в Ярославле арестовали катер, принадлежавший бывшему директору муниципальной компании «Горстройзаказчик» Игорю Щенникову. Его имущество пошло в счет морального вреда, который он должен выплатить в размере 4,5 миллионов рублей по уголовному делу о коммерческом подкупе.
— Должник, являясь руководителем фирмы, заключал с различными организациями договоры подряда на строительство многоквартирных жилых домов. Часть средств после оплаты выполненных работ он оставлял себе. Нечистого на руку гражданина привлекли к уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей фирмы моральный вред в размере 4,5 миллионов рублей, — рассказала Екатерина Пиунова, помощница руководителя управления ФССП по Ярославской области.
Продать катер на торгах не удалось, пострадавшая сторона согласилась забрать его в качестве компенсации.
Дело было возбуждено ещё в 2013 году, о махинациях Щенникова стало известно во время расследования уголовного дела в отношении экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова.
По версии следствия, в 2012–2013 годах Щенников, являясь директором «Горстройзаказчика», неоднократно требовал от генерального директора «Ярнефтехимстрой-3», расположенного в городе Ярославле, передачи ему денежного вознаграждения из сумм, перечислявшихся «Горстройзаказчиком» в адрес «Ярнефтехимстрой-3» в счет оплаты выполненных работ по заключенным договорам подряда. В случае непередачи денежных средств Щенников угрожал расторгнуть указанные контракты по инициативе «Горстройзаказчика». Их сумма составляла более 15 миллионов рублей.