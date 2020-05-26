Шумовые отряды: Ярославль будут охранять от диких животных

Ярославль будут защищать от диких животных. Об этом сообщили в правительстве региона. Заниматься патрулированием границ лесов, прилегающих к городу, будут охотинспекторы. Основное внимание сейчас сосредоточено на лосях, которые в последнее время появляются в городской черте очень часто.
— При выявлении дикого животного вблизи городской черты специалисты будут применять шумовой метод отгона животного на более дальнее расстояние от города, — рассказал Владимир Сафонов, заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области.
Кроме того, на трассе М8 в самых опасных местах Ярославского, Ростовского и Даниловского районов и в Переславле-Залесском появились ограждения, которые станут преградой для лесных зверей.
Как вести себя при встрече с диким животным
- При встрече с лосем не стоит вести себя вызывающе, совершая резкие движения, и издавать громкие звуки. Лоси, вышедшие к людям, и так испытывают стресс, а в случае беспокойства они начинают хаотично двигаться.
- Лисы и енотовидные собаки также могут неожиданно наброситься на человека, поэтому необходимо без резких движений ретироваться с места встречи.
- При встрече с медведем не пытайтесь убежать. Медведь только кажется неторопливым: он может развивать скорость до 60 километров в час — убежать от него не получится. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Лучше всего, только заметив животное, начать кричать и шуметь, чем-то греметь — это поможет отпугнуть зверя.
Если вы увидели дикое животное в городе, сообщить об этом можно по телефонам горячей линии: (4852) 78–61–62, 40–19–15, 8 920 142–30–66. Также можно позвонить в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.
Напомним, недавно в Ярославль забрел дикий медведь. Зверь ранил прохожего.