Шумовые отряды: Ярославль будут охранять от диких животных

Ярославль будут защищать от диких животных. Об этом сообщили в правительстве региона. Заниматься патрулированием границ лесов, прилегающих к городу, будут охотинспекторы. Основное внимание сейчас сосредоточено на лосях, которые в последнее время появляются в городской черте очень часто.



— При выявлении дикого животного вблизи городской черты специалисты будут применять шумовой метод отгона животного на более дальнее расстояние от города, — рассказал Владимир Сафонов, заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области.