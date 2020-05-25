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На месте исторической школы построили магазин

На месте исторической школы построили магазин

В Ярославле на улице Маланова, где раньше стояла школа, в которой училась Валентина Терешкова, построили новое здание. Часть помещения занимает продуктовый магазин, который готовится к открытию. Остальные площади пустуют, ждут арендаторов. В публичной кадастровой карте здание значится как объект розничной торговли площадью 1069 квадратных метров.

— Снесли ценный исторический дом. Обидно, — написала в соцсетях градозащитница и архитектор Ольга Мазанова.

Двухэтажное деревянное здание начальной школы фабрики «Красный Перекоп» в поселке Красный Текстильщик было построено еще в 1925 году по проекту известного ярославского архитектора Александра Федорова.

— Территория школы граничит с жилыми домами поселка Красный Текстильщик, имеющими статус объектов культурного наследия регионального значения. Здание школы возводилось одновременно с ними и является частью жилого комплекса поселка Красный Текстильщик. В конце 1940-х1950-е годы школа носила название «Начальная школа № 10». В 1945–1949 годах здесь училась первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, — рассказала о значимости этого здания Ольга Мазанова.

Так выглядела школа до пожара

Так выглядела школа до пожара

Как пояснили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, школа не была памятником архитектуры, но считалась историческим зданием. Снос таких построек тоже запрещен. Однако в первые дни 2019 года школа несколько раз горела. Многие подозревали, что таким образом кто-то хотел расчистить себе территорию под застройку. В итоге от здания почти ничего не осталось. 6 января остатки конструкции и вовсе снесли. Департамент охраны объектов культурного наследия тогда подал заявление в прокуратуру о привлечении собственника здания к ответу за такое варварство. Известно, что на собственника наложили штраф. Сумму пока нам выяснить не удалось. Но самое главное, что здание уже было не вернуть.

После пожаров деревянная часть здания была полностью уничтожена

После пожаров деревянная часть здания была полностью уничтожена

— Разрешение на строительство объекта было выдано департаментом строительства 1 июля 2019 года на основании заявления застройщика при наличии всех необходимых документов. Согласно представленным документам, нежилое здание, располагавшееся на земельном участке по указанному адресу, уже не существовало и до даты выдачи разрешения на строительство было снято с кадастрового учета. В связи этим основания для отказа в выдаче разрешения отсутствовали, — сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Скоро на улице Маланова, 5 откроется продуктовый магазин

Скоро на улице Маланова, 5 откроется продуктовый магазин

Между тем далеко не все жалеют то, что на месте бывшей школы построили магазин.

— Правильно, что эту рухлядь снесли, надо в город приводить в порядок! Что держаться за руины? Никто и никогда их не восстановил бы, — пишут в соцсетях.

Большинство местных жителей также считают, что магазин в этом месте нужнее.

А вы как считаете, надо ли сохранять старые здания?

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    школа Терешковой
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