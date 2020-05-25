В Ярославле на улице Маланова, где раньше стояла школа, в которой училась Валентина Терешкова, построили новое здание. Часть помещения занимает продуктовый магазин, который готовится к открытию. Остальные площади пустуют, ждут арендаторов. В публичной кадастровой карте здание значится как объект розничной торговли площадью
— Снесли ценный исторический дом. Обидно, — написала в соцсетях градозащитница и архитектор Ольга Мазанова.
Двухэтажное деревянное здание начальной школы фабрики «Красный Перекоп» в поселке Красный Текстильщик было построено еще в
— Территория школы граничит с жилыми домами поселка Красный Текстильщик, имеющими статус объектов культурного наследия регионального значения. Здание школы возводилось одновременно с ними и является частью жилого комплекса поселка Красный Текстильщик. В конце
Как пояснили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, школа не была памятником архитектуры, но считалась историческим зданием. Снос таких построек тоже запрещен. Однако в первые дни
— Разрешение на строительство объекта было выдано департаментом строительства
Между тем далеко не все жалеют то, что на месте бывшей школы построили магазин.
— Правильно, что эту рухлядь снесли, надо в город приводить в порядок! Что держаться за руины? Никто и никогда их не восстановил бы, — пишут в соцсетях.
Большинство местных жителей также считают, что магазин в этом месте нужнее.