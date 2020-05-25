В Ярославле на улице Маланова, где раньше стояла школа, в которой училась Валентина Терешкова, построили новое здание. Часть помещения занимает продуктовый магазин, который готовится к открытию. Остальные площади пустуют, ждут арендаторов. В публичной кадастровой карте здание значится как объект розничной торговли площадью 1069 квадратных метров.

— Снесли ценный исторический дом. Обидно, — написала в соцсетях градозащитница и архитектор Ольга Мазанова.

