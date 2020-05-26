Трусы победили: в Ярославле снова развернули ряды с нижним бельём

Трусы всё-таки вернулись на улицы Ярославля, выиграв войну, объявленную еще прошлым мэром Владимиром Слепцовым. На улице Волгоградской развернули целые ряды с трусами, майками, тельняшками. Бельё разложили не на каких-нибудь коробках или клеёнках, а основательно — на нескольких раскладных столах.
У мэрии на всё это такой ответ.
— Членами административной комиссии совместно с сотрудниками полиции еженедельно проводятся рейды по пресечению уличной торговли, — рассказали в администрации Дзержинского района. — По результатам составляются административные материалы для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
За торговлю в неустановленных для этого местах по закону Ярославской области предусмотрены штрафы от 500 до 5000 рублей.
Войну трусам на улицах города объявил экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов в феврале 2018 года. Тогда градоначальника расстроила уличная торговля на Красной площади — досталось и подчинённым, и полиции. Но ни рейды, ни штрафы не останавливают предпринимателей, особенно сейчас, когда большинство магазинов закрыто из-за эпидемии коронавируса.