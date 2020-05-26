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Срочно + 94 новых случая коронавируса в Ярославле

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За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 101 человека

За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 101 человека

Доброе утро!

Новостей так много, что легко упустить что-то важное и интересное. Мы сделали подборку в коротких тезисах главных новостей минувшего дня:

  • +101 заболевшего указали в официальной статистике. За минувшую неделю в среднем около 110 человек в сутки заражаются коронавирусом;
  • новых заболевших выявили сразу в 11 районах области, на основе данных мы составили карту распространения COVID-19;
  • прокуратура начнёт проверку в Ярославской ЦРБ в Карабихе после череды скандалов в этой больнице;
  • глава правительства РФ попросил россиян воздержаться от заграничных путешествий в этом году;
  • в магазине строительных материалов покупатель накинулся на девушку за то, что у неё была сдвинута маска на лице.

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