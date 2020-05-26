Доброе утро!
Новостей так много, что легко упустить что-то важное и интересное. Мы сделали подборку в коротких тезисах главных новостей минувшего дня:
- +101 заболевшего указали в официальной статистике. За минувшую неделю в среднем около 110 человек в сутки заражаются коронавирусом;
- новых заболевших выявили сразу в 11 районах области, на основе данных мы составили карту распространения COVID-19;
- прокуратура начнёт проверку в Ярославской ЦРБ в Карабихе после череды скандалов в этой больнице;
- глава правительства РФ попросил россиян воздержаться от заграничных путешествий в этом году;
- в магазине строительных материалов покупатель накинулся на девушку за то, что у неё была сдвинута маска на лице.