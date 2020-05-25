— Нововведение направлено на защиту жильцов многоквартирных домов от нарушителей общественного порядка и создание комфортных условий для организаций общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, — прокомментировали инициаторы.



Проект закона внесен 25 мая. Его должен рассмотреть профильный комитет, а затем и полный состав регионального парламента.

