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Маленькие «наливайки» в домах могут оказаться вне закона

Маленькие «наливайки» в домах могут оказаться вне закона

В Ярославской области хотят ужесточить правила продажи алкоголя в кафе. С 5 мая, по федеральному закону, розничная продажа алкоголя в кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории, разрешена, только если зал заведения не меньше 20 квадратных метров. В Ярославской области хотят увеличить этот параметр до 30 квадратных метров.

С предложением выступили председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и заместитель председателя Антон Капралов.

— Нововведение направлено на защиту жильцов многоквартирных домов от нарушителей общественного порядка и создание комфортных условий для организаций общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, — прокомментировали инициаторы.

Проект закона внесен 25 мая. Его должен рассмотреть профильный комитет, а затем и полный состав регионального парламента.

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алкоголькафесухой закон
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