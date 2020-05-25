В Ярославской области хотят ужесточить правила продажи алкоголя в кафе. С 5 мая, по федеральному закону, розничная продажа алкоголя в кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории, разрешена, только если зал заведения не меньше 20 квадратных метров. В Ярославской области хотят увеличить этот параметр до 30 квадратных метров.
С предложением выступили председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и заместитель председателя Антон Капралов.
— Нововведение направлено на защиту жильцов многоквартирных домов от нарушителей общественного порядка и создание комфортных условий для организаций общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, — прокомментировали инициаторы.
Проект закона внесен 25 мая. Его должен рассмотреть профильный комитет, а затем и полный состав регионального парламента.