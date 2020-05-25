Да, это не деревня, это всё ещё Ярославль. Cамая-самая его окраина — Очапки. Майским прохладным вечером здесь вот так. Деревья в цвету, сочная зеленая трава, где-то там внизу медленно течёт Волга. Птицы поют и кажется, что время остановилось. И самому хочется остановиться, вдыхать запах черемухи, трогать старые доски покосившегося забора и даже немного подумать о вечном. Ну или вообще не думать ни о чем, а просто лениво бродить по улочкам, рассматривать домики и здороваться с местными котами.

В новой серии рубрики «Ну и дыра» — прогулка по Очапкам.