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Нет, это не деревня

Нет, это не деревня

Да, это не деревня, это всё ещё Ярославль. Cамая-самая его окраина — Очапки. Майским прохладным вечером здесь вот так. Деревья в цвету, сочная зеленая трава, где-то там внизу медленно течёт Волга. Птицы поют и кажется, что время остановилось. И самому хочется остановиться, вдыхать запах черемухи, трогать старые доски покосившегося забора и даже немного подумать о вечном. Ну или вообще не думать ни о чем, а просто лениво бродить по улочкам, рассматривать домики и здороваться с местными котами.

В новой серии рубрики «Ну и дыра» — прогулка по Очапкам.

В Очапки ходят маршрутки и автобус

В Очапки ходят маршрутки и автобус

Улица Зимняя расцветает в мае

Улица Зимняя расцветает в мае

Подглядывая в местные дворы

Подглядывая в местные дворы

Привет, кот!

Привет, кот!

Ходить по узким тропкам в траве

Ходить по узким тропкам в траве

А за забором — огород

А за забором — огород

Черёмуха пахнет на всю округу

Черёмуха пахнет на всю округу

Что-то красивое цветёт

Что-то красивое цветёт

Хочется трогать досочки старого забора

Хочется трогать досочки старого забора

Проволока на калитке

Проволока на калитке

А внизу лениво течет Волга

А внизу лениво течет Волга

Огород посажен

Огород посажен

Банька

Банька

Разный взгляд на быт

Разный взгляд на быт

В мае всё преображается

В мае всё преображается

Дачный домик

Дачный домик

Уютно

Уютно

А какой запах стоит!

А какой запах стоит!

Скоро всё начнет расти

Скоро всё начнет расти

Сейчас время незабудок

Сейчас время незабудок

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Ну и дыра
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