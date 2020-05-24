Доброе утро, друзья!
Надеемся, вы отдыхаете в выходные, а мы пока расскажем, какие события произошли в Ярославской области за сутки:
- выявили новых заболевших коронавирусной инфекцией (+115), на основе данных мы составили карту очагов инфекции в регионе;
- врачи скорой сравнили текущую обстановку с военным фронтом, рассказав, как им сейчас приходится работать;
- врач ярославской ЦРБ после череды скандалов снял видео о том, что происходит в больнице, где лечат COVID-19;
- власти объяснили, почему с диагнозом COVID-19 умерли 109 человек, а в официальной статистике значатся только 13;
- в Угличском районе загорелся дом многодетной семьи. Погибли трое детей.