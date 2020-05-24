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Тема дня Трое малышей погибли в пожаре

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Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой

Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой

Доброе утро, друзья!

Надеемся, вы отдыхаете в выходные, а мы пока расскажем, какие события произошли в Ярославской области за сутки:

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