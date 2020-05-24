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«Люди одичали настолько, что надеть нечего»: реакция жителей на очередь в открытый обувной

В центре Ярославля открылся первый магазин после режима самоизоляции

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В Ярославле режим против распространения коронавируса выдерживают не все. Сорвались владельцы обувного магазина на Красной площади, запустив продажу салфеток, бумаги и, конечно, ботинок. Сорвались и ярославцы, увидев первый работающий магазин обуви. Очередь выстроилась на несколько метров по улице Советской. Зато с соблюдением дистанции.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

Гость

— Одежда и обувь изнашиваются. Кто-то на весну наметил покупку, а тут бац! Коронавирус! На работу гонят, не дают сидеть на самоизоляции. И как быть? Кушать надо — деньги, одежда и обувь — деньги. Дома сидите, но на работу идите... Замкнутый круг.

Вадим Новиков

— Знаю человека, который в силу таких обстоятельств носит до сих пор зимнюю обувь, благо погода позволяет.

Анна Холенкова

— Люди одичали настолько, что стоят в очереди. А потому что обуть нечего и надеть тоже! Со своими тупыми законами по коронавирусу из людей сделали дикарей.

Ольга Бородулина

— Обувному работать нельзя, алкогольным магазинам — можно.

Андрей Виноградов

— Ремонт обуви работает. В чем принципиальная разница — я не понимаю. На рынках тоже обувь продают.

Ростислав Маклянов

— Пошел шнурки купить, и негде. Этот абсурд с коронобесией уже основательно достал!

Гость

— Что вам сдался этот магазин, откройте все, тогда и толп у одного не будет, хватит уже цирк бурной деятельности устраивать, профукали вы пандемию давно уже.

Александр Митрофанов

— Путин же всех выгнал работать, значит, всем пора уже открываться.

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обувной магазин
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