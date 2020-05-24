«Люди одичали настолько, что надеть нечего»: реакция жителей на очередь в открытый обувной

Вадим Новиков

— Знаю человека, который в силу таких обстоятельств носит до сих пор зимнюю обувь, благо погода позволяет.



Анна Холенкова

— Люди одичали настолько, что стоят в очереди. А потому что обуть нечего и надеть тоже! Со своими тупыми законами по коронавирусу из людей сделали дикарей.

Ольга Бородулина

— Обувному работать нельзя, алкогольным магазинам — можно.

Андрей Виноградов

— Ремонт обуви работает. В чем принципиальная разница — я не понимаю. На рынках тоже обувь продают.

Ростислав Маклянов

— Пошел шнурки купить, и негде. Этот абсурд с коронобесией уже основательно достал!

Гость

— Что вам сдался этот магазин, откройте все, тогда и толп у одного не будет, хватит уже цирк бурной деятельности устраивать, профукали вы пандемию давно уже.



Александр Митрофанов

— Путин же всех выгнал работать, значит, всем пора уже открываться.