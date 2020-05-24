«Люди одичали настолько, что надеть нечего»: реакция жителей на очередь в открытый обувной

В Ярославле режим против распространения коронавируса выдерживают не все. Сорвались владельцы обувного магазина на Красной площади, запустив продажу салфеток, бумаги и, конечно, ботинок. Сорвались и ярославцы, увидев первый работающий магазин обуви. Очередь выстроилась на несколько метров по улице Советской. Зато с соблюдением дистанции.
Реакция соцсетей не заставила себя ждать.
Гость
— Одежда и обувь изнашиваются. Кто-то на весну наметил покупку, а тут бац! Коронавирус! На работу гонят, не дают сидеть на самоизоляции. И как быть? Кушать надо — деньги, одежда и обувь — деньги. Дома сидите, но на работу идите... Замкнутый круг.
Вадим Новиков
— Знаю человека, который в силу таких обстоятельств носит до сих пор зимнюю обувь, благо погода позволяет.
Анна Холенкова
— Люди одичали настолько, что стоят в очереди. А потому что обуть нечего и надеть тоже! Со своими тупыми законами по коронавирусу из людей сделали дикарей.
Ольга Бородулина
— Обувному работать нельзя, алкогольным магазинам — можно.
Андрей Виноградов
— Ремонт обуви работает. В чем принципиальная разница — я не понимаю. На рынках тоже обувь продают.
Ростислав Маклянов
— Пошел шнурки купить, и негде. Этот абсурд с коронобесией уже основательно достал!
Гость
— Что вам сдался этот магазин, откройте все, тогда и толп у одного не будет, хватит уже цирк бурной деятельности устраивать, профукали вы пандемию давно уже.
Александр Митрофанов
— Путин же всех выгнал работать, значит, всем пора уже открываться.