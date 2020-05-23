Друзья, привет! Новостей за прошедшие сутки было много, мы в одном материале коротко собрали самые главные:
- в Ярославской области запустили онлайн-сервис для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет. Как получить деньги;
- за сутки в области выявили 103 человек, заразившихся коронавирусом. И это похоже на плато;
- коронавирус изменил формат последних звонков. Как всё будет;
- госпитализировано большое количество пациентов: карта распространения коронавируса (22 мая);
- врачи скорой помощи из Углича обратились к Путину из-за недоплат. Ответ властей;
- в Ярославле на карантин закрыли два детских сада;
- спрогнозировали пик смертности от ковида, а Путин сказал, когда будет вторая волна заболеваемости;
- рассказали, сколько пациентов на самом деле умерло в COVID-отделениях;
- сотни новых мест откроют для больных коронавирусом: куда повезут пациентов;
- больницы и поликлиники хотят вернуть в обычный режим работы. Назвали дату.