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Тема дня Сколько пациентов умерли в COVID-отделениях

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Каждый день прибавляется количество больных

Каждый день прибавляется количество больных

Друзья, привет! Новостей за прошедшие сутки было много, мы в одном материале коротко собрали самые главные:

  • в Ярославской области запустили онлайн-сервис для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет. Как получить деньги;
  • за сутки в области выявили 103 человек, заразившихся коронавирусом. И это похоже на плато;
  • врачи скорой помощи из Углича обратились к Путину из-за недоплат. Ответ властей;
  • больницы и поликлиники хотят вернуть в обычный режим работы. Назвали дату.

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